Охотник из Колорадо предполагает, что поймал на камеру неуловимого «бигфута»

Фото из открытых источников

В рамках ежегодной конференции по НЛО, состоявшейся 23 и 24 июня 2018 года в резервации племени джикарилла-апачей, штат Нью-Мексико, США, были представлены не только доклады исследований, связанных с местной секретной базой серых инопланетян Дульсе, но и несколько неизвестных ранее таинственных событий.

В их числе был случай с жителем Пагоса Плингс, штат Колорадо, который пожелал остаться анонимным. Мужчина поделился фотографией, сделанной, по его словам, около тринадцати лет назад в районе кемпинга неподалеку от Квадратной горы, расположенной в Национальном заповеднике Арапахо на западе от Денвера, столицы штата.

За ночь до того, как был сделан этот снимок, охотник вспомнил, что во время сильной грозы слышал громкие звуки, похожие на «громкий храп», которые, как он сначала поумал, исходили от его соседа по палатке.

«Я сел и понял, что это был не он, - поведал очевидец. - Звуки раздавались снаружи. А потом, когда молния осветила все вокруг, я увидел большую двигающуюся тень».

Фотография была сделана на следующее утро, но автор симка, снимавший на камеру одного из своих проводников, не помнил ничего необычного. И только позже, рассматривая этот кадр, он увидел на дальнем фоне странную фигуру, напоминающую по всем своим параметрам неуловимого «бигфута».

«Посмотрите, между его ногами виден дневной свет», - сказал охотник, который предположил, что существо двигалось примерно в 50 метрах от камеры.