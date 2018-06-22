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Шерифу из Калифорнии пришлось разбить окно Subaru, чтобы освободить медведя

Пятница, 22 Июня 2018 07:31
Шерифу из Калифорнии пришлось разбить окно Subaru, чтобы освободить медведя Фото из открытых источников

Если вы отправляетесь компанией на рыбалку или охоту, не будьте беспечны и закрывайте вашу машину на все замки, во избежание того, что случилось на этой неделе на озере Тахо, расположенном в горах Сьерра-Невада в штате Калифорния, США.

 

Захватывающие кадры, выложенные на Facebook на странице Офиса шерифа округа Плейсер, демонстрируют отважный поступок заместителя шерифа Дейва Лейда, которому пришлось разбить окно внедорожника, чтобы спасти разъяренного медведя, запершегося внутри автомобиля (смотрите видео по ссылке).

 

В комментариях к видео, офис шерифа пояснил, что медведь в поисках вкусненького забрался в Subaru Outbac. Пытаясь выбраться, он, буквально, вывернул наизнанку весь салон и, скорее всего, заблокировал все двери.

 

Чтобы освободить из плена напуганного до смерти медведя, Лейд решил разбить стекло и дать громадному животному выбраться на свободу. Для придания пущего эффекта, заместитель шерифа наложил на видео звук медвежьего рычания, предупреждая о всей серьезности подобных ситуаций.

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Воронина Светлана Опубликовано в Необычные явления   Теги Новости Дикие животные
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