Хозяин ранчо в Парагвае: «Теперь я знаю, что чупакабра существует»

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Владелец и работники ранчо в Парагвае убеждены, что виновником серии кровожадных нападений на домашний скот является печально известная чупакабра.

Странное событие произошло в начале этого месяца в городе Лос-Седралес, когда фермер Франсиско Молинас вышел из дома в темную ночь, обеспокоенный непрекращающимся лаем своей собаки.

Вооруженный винтовкой и фонариком, он обошел двор и, добравшись до овчарни, обнаружил рядом с ней одно из животных с ужасной раной на шее. Пытаясь понять, что за хищник мог это сделать, мужчина провел фонариком вокруг и был поражен увиденным. По словам Молинаса, он увидел шесть изувеченных коз и непонятное существо коричневого цвета, смотрящее на него зловещими красными глазами.

Справившись со своим страхом, фермер сделал несколько выстрелов. Однако монстр, похоже, вовсе не среагировал на угрозу и даже попытался наброситься на Молинаса. К счастью, его сын с дробовиком подоспел вовремя и продолжил палить в отступающего зверя. Вместе с двумя присоединившимися работниками они начали погоню.

«Мы искали его повсюду, чтобы поймать и показать его людям, - сказал Молинас местным СМИ. - Я раньше не верил в эту чушь, но теперь я знаю, что чупакабра существует».

Хотя Молинас убежден, что за нападениями на другие ранчо, в результате которых погибло более 30 овец, стоит пресловутая чупакабра, не все в это верят. Некоторые подозревают, что таинственное животное может быть ягуаром или другим крупным котом.

Однако охотники, которые пытаются выследить существо, говорят, что нашли следы, которые не выглядят кошачьими, чем подтверждают вероятность того, что чупакабра действительно может блуждать по Парагваю.