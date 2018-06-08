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Мужчина из Техаса выжил после укуса обезглавленной гремучей змеи

Четверг, 07 Июня 2018 22:05
Мужчина из Техаса выжил после укуса обезглавленной гремучей змеи Фото из открытых источников

Жителю техасского города Корпус-Кристи невероятно повезло. Он остался жив после укуса гремучей змеи, которую обезглавил несколько секунд назад (смотрите видео ниже). 

 

По сообщению местного телевизионного канала, потрясающе странная атака произошла в воскресенье 27 мая 2018 года, когда Дженнифер Сатклифф и ее муж работали во дворе своего дома.

 

После того как женщина вскрикнула, увидев гремучую змею длиной в около полутора метров, ее муж быстро схватил лопату и отрубил голову змеи. Полагая, что ему уже нечего бояться, он  наклонился, чтобы выбросить останки.

 

А дальше все разворачивалось как в фильме ужасов. Оторванная змеиная голова укусила хозяина дома, выпустив в него весь свой яд. После такой громадной дозы у мужчины оставалось очень мало времени для спасения, так как он почти сразу же начал терять зрение, у него появились судороги и внутреннее кровоизлияние.

 

Дженнифер вызвала 911 и, после того, как ее мужа доставили на вертолете в больницу, ему ввели невероятное количество противоядия. 

 

«Человек, которого укусила змея, получает две-четыре дозы противоядия, - сказала женщина. – Ему потребовалось целых 26 доз». 

 

После мучительных 24 часов, когда врачи не знали, выживет ли человек после такого испытания, он смог пережить бурю и находится на пути к выздоровлению.

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Мужчина из Техаса выжил после укуса обезглавленной гремучей змеи

Воронина Светлана Опубликовано в Необычные явления   Теги Новости Дикие животные
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