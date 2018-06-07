Четверг 07 июня 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Статьи» Необычные явления» Уфологи обнаружили возле Солнца НЛО больше Юпитера

Уфологи обнаружили возле Солнца НЛО больше Юпитера

Четверг, 07 Июня 2018 14:50
Уфологи обнаружили возле Солнца НЛО больше Юпитера Фото из открытых источников

Неопознанный летающий объект колоссального размера, который обнаружили рядом с Солнцем уфологи, пугает даже видавших виды специалистов — сообщают тематические ресурсы, по данным которых, речь идет об НЛО, сопоставимом по диаметру с планетой Юпитер.

 

Обнаружить огромный НЛО уфологам помогли фотографии, которые на Землю передает космический исследовательский зонд SOHO. Эта солнечная обсерватория занимается сбором данных, на основе которых ученые делают интересные выводы о строении нашей звезды. Но иногда датчики SOHO фиксируют разнообразные странности.

 

Странность, зафиксированная на этот раз, оказалась очень и очень большой. Уфологи пока еще не совсем понимают, как инопланетянам удалось сконструировать столь гигантский корабль, но сомнений в том, что этот объект имеет инопланетное происхождение, практически нет.

 

Предполагается, что такой большой корабль понадобился пришельцам для того, чтобы похитить часть солнечного вещества. Да, пока вы сидите и читаете этот текст, коварные инопланетяне похищают вещество нашего Солнца. "Теперь вы понимаете, почему лето в этом году такое прохладное? Да-да, все из-за пришельцев", — отмечают эксперты.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Необычные явления   Теги Новости НЛО
Главное за сутки
Путин оценил вероятность начала третьей мировой войны Путин оценил вероятность начала третьей мировой войны Российский лидер Владимир Путин оценил вероятность начала полномасштабной мировой войны — соответствующий вопрос глава РФ поднял в ходе прямой линии с президентом, которую проводит сегодня федеральный ТВ-канал "Россия 24". "Важно…
При взрыве в Багдаде погибли 18 и получили ранения более 90 человек При взрыве в Багдаде погибли 18 и получили ранения более 90 человек Жертвами взрыва на востоке Багдада в среду вечером стали 10 человек, более 90 получили ранения, сообщают РИА новости со ссылкой на сообщение представителя министерства здравоохранения Ирака. "Окончательное число раненных в…
Экс-генсек НАТО уверен, что Россия может захватить Украину за несколько дней Экс-генсек НАТО уверен, что Россия может захватить Украину за несколько дней Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен считает, что в случае реальной войны между Россией и Украиной, последняя была бы оккупирована в течение считанных дней. Соответствующее мнение Расмуссен, который ныне…

Читайте также
В Японии подросток пообщался с НЛО через телепатию В Японии подросток пообщался с НЛО через телепатию Врожденная способность к телепатическому контакту позволила японскому подростку по имени Харуя Идо пообщаться с нашими внеземными братьями по разуму. Об удивительном контактере с НЛО рассказали авторитетные уфологи. Талант Харуя Идо…
Астронавты выдержали проверку детектором лжи в своих высказываниях об НЛО Астронавты выдержали проверку детектором лжи в своих высказываниях об НЛО Рассказы американских астронавтов о неопознанных летающих объектах являются чистейшей правдой — говорят ученые, которые подвергли покорителей космоса проверке на особом детекторе лжи. Сотрудники Института биоакустики и биологии объединились со специалистами…
Виртуальный уфолог обнаружил на фотографии с Марса громадную аномалию Виртуальный уфолог обнаружил на фотографии с Марса громадную аномалию Если внимательно следить за изображениями, полученными марсоходом «Curiosity», которые выставляются на сайте Марсианской научной лаборатории, то наверняка на них можно «раскопать» массу необычного. Уфолог, ведущий на YouTube канал под ником…
Италия: В Романо-ди-Ломбардия приземлились пришельцы? Италия: В Романо-ди-Ломбардия приземлились пришельцы? На прошлой неделе итальянский фермер был потрясен, заметив, что на пшеничном поле, расположенном рядом с его домом на окраине города Романо-ди-Ломбардия, появилось множество «кругов на полях». Но что странно, разбросанные…
Фото
Гейзер Флай - необыкновенный горячий источник Гейзер Флай - необыкновенный горячий источник

Гейзер Флай - это необыкновенный горячий источник, расположенный в штате Невада, США. Несмотря на св...

Видео

 

Предельно низкий полет Су-25 над пляжем в Кирилловке

Опрос

Вы обращаете внимание на состав продуктов при покупке?

 

Анекдот дня

Бабушки у подъезда – они ведь как подписчики в фейсбуке. В друзья не добавляются. А за новостями следят!

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Acer Extensa 2508-P02W (NX.EF1ER.008) Всего предложений:(13)
Acer Extensa 2508-P02W (NX.EF1ER.008) от19990руб.
Цена от Fotosklad.ru. Казань
ASUS X205TA-FD015BS Все предложения (25)
ASUS X205TA-FD015BS от15990руб.
Цена от Евросеть. Хабаровск
3Q Clutch EN8901N Все предложения (1)
3Q Clutch EN8901N от8980руб.
Цена от Rucenka
Ноутбуки
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.