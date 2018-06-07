Уфологи обнаружили возле Солнца НЛО больше Юпитера

Фото из открытых источников

Неопознанный летающий объект колоссального размера, который обнаружили рядом с Солнцем уфологи, пугает даже видавших виды специалистов — сообщают тематические ресурсы, по данным которых, речь идет об НЛО, сопоставимом по диаметру с планетой Юпитер.

Обнаружить огромный НЛО уфологам помогли фотографии, которые на Землю передает космический исследовательский зонд SOHO. Эта солнечная обсерватория занимается сбором данных, на основе которых ученые делают интересные выводы о строении нашей звезды. Но иногда датчики SOHO фиксируют разнообразные странности.

Странность, зафиксированная на этот раз, оказалась очень и очень большой. Уфологи пока еще не совсем понимают, как инопланетянам удалось сконструировать столь гигантский корабль, но сомнений в том, что этот объект имеет инопланетное происхождение, практически нет.

Предполагается, что такой большой корабль понадобился пришельцам для того, чтобы похитить часть солнечного вещества. Да, пока вы сидите и читаете этот текст, коварные инопланетяне похищают вещество нашего Солнца. "Теперь вы понимаете, почему лето в этом году такое прохладное? Да-да, все из-за пришельцев", — отмечают эксперты.