Британец рассказал о встрече с неуловимым человеком-кошкой

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Житель британского графства Стаффордшир рассказал о встрече с довольно редкой разновидностью оборотня — британцу, который возвращался домой поздним вечером, повстречался "человек-кошка".

Существо, которое пробежало перед мужчиной, сильнее всего напоминало что-то среднее между человеком и кошкой. При этом, не сообщается, сколько конечностей использовал оборотень для передвижения — две или четыре. А это, по словам специалистов по оборотням, довольно важная деталь.

"Я как-то даже и не подумал о том, что нужно еще и конечности считать, на которых бегал этот монстр. Мысли были, знаете ли, о другом — хотелось просто выжить", — рассказывает мужчина, видевший оборотня.

Когда испуганный мужчина немного пришел в себя, то вспомнил, что "монстр" вроде бы бегал как кошка, то есть на четырех лапах, однако в какой-то момент встал на задние конечности и издал некий устрашающий звук.

"Звук был что надо — мне кажется, что на моей голове стало в несколько раз больше седых волос. Вообще, я подумываю о том, чтобы переехать отсюда куда-нибудь подальше. Не хочется жить в месте, где по ночам бегают такие вот человеки-кошки", — добавляет потерпевший.