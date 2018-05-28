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Камера ночного наблюдения зафиксировала таинственное явление

Понедельник, 28 Мая 2018 14:51
Камера ночного наблюдения зафиксировала таинственное явление Фото из открытых источников

Таинственная аномалия, случайно зафиксированная камерой системы уличного наблюдения, вызвала более чем значительный интерес у искателей паранормального. Видео с аномалией (смотрите ролик ниже) было опубликовано на YouTube.

 

Однозначного объяснения для странного феномена, зафиксированного охранной камерой, не существует. Некоторые специалисты в области уфологии уверены, что неопознанный летающий объект, буквально ворвавшийся в кадр, имеет какое-то отношение к инопланетянам. Другие говорят, что это призрак. Третьи объясняют странное явление активностью какой-то неведомой энергетической сущности.

 

В любом случае, на простой блик от проезжающей мимо машины явление не похоже. Или похоже? Вопрос довольно сложный — говорят уфологи.

 

Самая правдоподобная из рациональных версий предполагает участие насекомого. Да-да, ужасный белый призрак или не менее ужасный НЛО мог быть обыкновенным ночным мотыльком, который случайно подобрался к камере так близко, что покинул зону резкости. Уфологи, впрочем, не очень-то котируют такую версию. Что, в общем-то, и не удивительно — слишком уж неинтересно она выглядит.

Колесников Андрей Опубликовано в Необычные явления   Теги Новости аномалия
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