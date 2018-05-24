В Индии на скалах нашли изображения пришельцев в костюмах и НЛО‍

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Очень странные образцы древней наскальной живописи, обнаруженные на территории Индии, могут изображать представителей внеземного разума — считают ученые, проанализировавшие пещерную живопись, которой около десяти тысяч лет.

Существа явно инопланетного происхождения, на которых надеты какие-то космические костюмы, а также нечто, что можно назвать разве что неопознанными летающими объектами — такое нечасто увидишь на наскальных рисунках. Речь идет о рисунках, которые были обнаружены при раскопках в индийском штате Чхаттисгарх.

"Этим рисункам не меньше десяти тысяч лет — точный возраст еще предстоит установить при помощи специального анализа, но уже и сейчас можно говорить, что во времена, когда были сделаны рисунки, технологический уровень человечества не позволял создавать объекты, изображенные на них", — говорят археологи.

С учеными соглашаются и уфологи, которые говорят, что перед нами практически документальное свидетельство посещения Земли пришельцами.

"Древние жители Индии, очевидно, контактировали с инопланетянами. Иначе объяснить эти таинственные наскальные рисунки просто невозможно", — говорят эксперты.