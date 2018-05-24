Уфолог нашел в телах людей чипы инопланетного происхождения

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У конспирологической теории, согласно которой присутствующие на Земле представители инопланетных цивилизаций внедряют в организмы людей специальные чипы для слежения и контроля, появились новые доказательства.

Уфолог Тайлер Глокнер, который выкладывает сенсационные расследования на YouTube-канале Secureteam10, поделился шокирующей информацией — чипирование населения Земли, осуществляемое пришельцами с не очень ясной целью, ведется, как выяснилось, полным ходом.

"Многие люди обнаруживают на своих телах очень странные шрамы, которые появились будто бы из ниоткуда. Единственное объяснение феномена — чипирование, которое проводят инопланетяне", — говорит уфолог.

Специалист заинтересовался этим явлением после того, как к нему за помощью обратилась женщина со странными шрамами на руках. Эта женщина впоследствии просто исчезла без всякого следа, однако Глокнер решил докопаться до истины.

"Я нашел эти чипы. Не буду говорить, как, но мне удалось обнаружить людей с чипами и подвергнуть их рентгену. На снимках четко видно электронные компоненты, которые, учитывая их особенности, были произведены не на Земле", — заявил уфолог.