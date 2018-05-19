Уфологи: Пришельцы из космоса являются дальними родственниками людей‍

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Луис Элизондо, бывший начальник Программы обнаружения воздушных угроз (так называется ответственная за поиск НЛО структура, существующая при министерстве обороны США), поделился с общественностью шокирующей правдой об инопланетянах.

Элизондо не только признает факт их существования, но и заявляет, что пришельцы из далеких миров являются нашими дальними родственниками.

Эксперт говорит, что бояться пришельцев ни в коем случае не нужно — они прибывают на Землю исключительно с исследовательскими миссиями. Будучи высокоразвитыми существами, инопланетяне выступают против агрессии и конфликтов, однако предпочитают держаться в тени, чтобы не повлиять на естественное развитие человечества.

"Они живут на планете, которая очень похожа на нашу — то есть, она тоже покрыта водными океанами. Более того, сами по себе пришельцы напоминают людей. Они такие же гуманоидные существа, как и мы. Совпадение? Вряд ли. Скорее всего у нас есть какое-то биологическое родство, пусть и довольно далекое", — говорит Элизондо.

Заявление экс-руководителя Программы обнаружения воздушных угроз шокировало уфологов, занимающихся изучением пришельцев. Однако в целом они соглашаются с доводами эксперта.