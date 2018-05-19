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Уфологи: Пришельцы из космоса являются дальними родственниками людей‍

Пятница, 18 Мая 2018 15:03
Уфологи: Пришельцы из космоса являются дальними родственниками людей‍ Фото из открытых источников

Луис Элизондо, бывший начальник Программы обнаружения воздушных угроз (так называется ответственная за поиск НЛО структура, существующая при министерстве обороны США), поделился с общественностью шокирующей правдой об инопланетянах.

 

Элизондо не только признает факт их существования, но и заявляет, что пришельцы из далеких миров являются нашими дальними родственниками.

 

Эксперт говорит, что бояться пришельцев ни в коем случае не нужно — они прибывают на Землю исключительно с исследовательскими миссиями. Будучи высокоразвитыми существами, инопланетяне выступают против агрессии и конфликтов, однако предпочитают держаться в тени, чтобы не повлиять на естественное развитие человечества.

 

"Они живут на планете, которая очень похожа на нашу — то есть, она тоже покрыта водными океанами. Более того, сами по себе пришельцы напоминают людей. Они такие же гуманоидные существа, как и мы. Совпадение? Вряд ли. Скорее всего у нас есть какое-то биологическое родство, пусть и довольно далекое", — говорит Элизондо.

 

Заявление экс-руководителя Программы обнаружения воздушных угроз шокировало уфологов, занимающихся изучением пришельцев. Однако в целом они соглашаются с доводами эксперта.

Колесников Андрей Опубликовано в Необычные явления   Теги Новости пришельцы
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