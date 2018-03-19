Опубликовано видео «горящего» НЛО в Новой Зеландии

Проживающие в Новой Зеландии муж и жена стали свидетелями таинственного явления, спровоцированного неопознанным летающим объектом. Речь, по данным портала politexpert.net, идет о "горящем" НЛО, который появился в новозеландском небе на рассвете.
НЛО, кстати говоря, был запечатлен документально — смотрите видео ниже. Место, где было снято видео — район Парапарауму Бич.
"Мы остановились около океана для того, чтобы полюбоваться рассветом, однако в какой-то момент увидели на небе что-то очень странное — яркий, просто-таки пылающий объект, который постепенно исчез. Мы думали, что это какая-то звезда, но специалисты говорят, что не бывает звезд, которые были бы столь яркими на предрассветном небе", — рассказывают авторы видеоролика.
Кроме звезды, как отмечают эксперты, это мог быть самолет. Тут, впрочем, тоже не очень-то сходится — самолеты не светятся так ярко, да и они, в конце концов, перемещаются в пространстве, а этот объект, судя по всему, висел на одном месте. Это же обстоятельство не дает назвать странный объект метеоритом.
В общем, остается только НЛО. Подобные странности, кстати, постоянно наблюдаются в этом районе Новой Зеландии.
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