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Уфологи рассмотрели на Марсе статую бога ацтеков

Среда, 14 Марта 2018 11:23
Уфологи рассмотрели на Марсе статую бога ацтеков Фото из открытых источников

Виртуальные уфологи, неустанно изучающие снимки с поверхности Красной планеты, передаваемые на Землю марсоходом Curiosity, обнаружили на одном из них нечто, очень напоминающее статую Уэуэтеотля, то есть ацтекского бога огня. Новостью о внезапном открытии поделился ресурс actualnews.org

 

Уфолог, который нашел Уэуэтеотля на Марсе, зарегистрирован на YouTube под именем UFOvni2012 — он опубликовал на своей странице посвященный открытию ролик, смотрите видео ниже.

 

"Посмотрите-ка только, но это же совершенно точно Уэуэтеотль! Но как? Как статуя божества ацтеков попала на Марс? Илон Маск, признавайся, это твоих рук дело? Или может быть ацтеки были пришельцами с Марса?", — комментирует видео кто-то из других сетевых уфологов.

 

Известный эксперт в области паранормального Скотт Уоринг уже подтвердил подлинность фотографии, на которой обнаружился бог ацтеков. "Я не знаю, как эта статуя оказалась на Красной планете, но снимок говорит сам за себя. Впрочем, у меня нет времени размышлять об этом, потому что мне нужно еще разобраться со следами йети, которые я не так давно нашел на южном полюсе Марса", — заявил Уоринг и был таков.

Колесников Андрей Опубликовано в Необычные явления   Теги Новости Марс

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