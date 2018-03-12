Понедельник 12 марта 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Статьи» Необычные явления» Странное облако сбило с дороги гонконгское такси

Странное облако сбило с дороги гонконгское такси

Воскресенье, 11 Марта 2018 22:55
Странное облако сбило с дороги гонконгское такси Фото из открытых источников

Видео с призрачным облаком, внезапно атаковавшим гонконгское такси, стало еще одной сенсацией в социальных сетях (смотрите видео здесь).

 

Хунг Леунг выставил свой 23-х секундный клип на странице в Facebook 1 марта 2017 года. Кадры, снятые видеорегистратором 9 февраля 2018 года приблизительно в половине девятого вечера, показывают движение автомобиля и впереди идущего такси по узкой дороге. 

 

Светлая туманная вспышка,  появившаяся на доли секунды с левой стороны такси,  буквально отбросила его на правую обочину, создавая впечатление, что что-то проникло внутрь автомобиля. Такси резко остановилось и, возможно, столкнулось с  деревом.

 

Странное событие настолько шокировало водителя, голос которого можно услышать за кадром, что он, чертыхаясь, остановился прямо посреди дороги.

Воронина Светлана Опубликовано в Необычные явления   Теги Новости Призраки

Главное за сутки
Большая политика: Путин рассказал об отношении Трампа к нему Большая политика: Путин рассказал об отношении Трампа к нему Президент США Дональд Трамп является опытным человеком и относится с уважением к тем, с кем сотрудничает. Такое мнение высказал российский лидер Владимир Путин. Путина спросили, почему Трамп относится к нему…
Из Восточной Гуты вышли 13 боевиков без оружия Из Восточной Гуты вышли 13 боевиков без оружия 13 безоружных боевиков покинули пригород Дамаска Восточную Гуту, воспользовавшись гуманитарным коридором в населенном пункте Мухайям аль-Вафедин. Об этом сообщил начальник Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Евтушенко. "В результате…
Зачем нужно повысить цены на газ для украинцев, рассказали в МВФ Зачем нужно повысить цены на газ для украинцев, рассказали в МВФ Разница в ценах на газ на украинском рынке стала причиной коррупции и неэкономичного потребления, поэтому их необходимо повысить. Такое мнение выразил постпред МВФ на Украине Йост Люнгман. По словам представителя…

Читайте также
Над штатом Орегон промчался треугольный НЛО, возможно, секретный TR-3В Над штатом Орегон промчался треугольный НЛО, возможно, секретный TR-3В Черный треугольный НЛО, снятый автомобильным видеорегистратором 26 января 2018 года в североамериканском штате Орегон, возможно, является секретным самолетом TR-3B (смотрите виде ниже). Кадры, загруженные на YouTube, быстро завоевали популярность. В…
Военные продолжают сталкиваться с НЛО. Почему нет реакции Пентагона? Военные продолжают сталкиваться с НЛО. Почему нет реакции Пентагона? Пентагон, по видимому, одобрил обнародование третьего видео с НЛО, которое представлено 9 марта 2018 года в «Washington Post» (смотрите видео ниже). В статье «Военные продолжают сталкиваться с НЛО. Почему нет…
Странное облако сбило с дороги гонконгское такси Странное облако сбило с дороги гонконгское такси Видео с призрачным облаком, внезапно атаковавшим гонконгское такси, стало еще одной сенсацией в социальных сетях (смотрите видео здесь). Хунг Леунг выставил свой 23-х секундный клип на странице в Facebook 1…
Фото
Рыбацкая деревня в Китае, которая проиграла борьбу с природой Рыбацкая деревня в Китае, которая проиграла борьбу с природой

Небольшая деревня, лежащая на одном из 400 островов Шенгси, расположенных к востоку от китайской про...

Видео

 

Звезды российской эстрады записали гимн движения Putin Team

Опрос

Какая тема из послания президента для вас самая важная?

 

Анекдот дня

Самый глупый выбор делается с самым умным видом.

Это вам подтвердит любой официант, крупье, продавец-консультант и регистратор ЗАГСа.

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB Всего предложений:(65)
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB от4720руб.
Цена от Next72
Sony PlayStation 4 500Gb Все предложения (44)
Sony PlayStation 4 500Gb от20000руб.
Цена от Smartfon44
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb Все предложения (45)
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb от12600руб.
Цена от Smartfon44
Компьютеры
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.