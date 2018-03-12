Странное облако сбило с дороги гонконгское такси

Фото из открытых источников

Видео с призрачным облаком, внезапно атаковавшим гонконгское такси, стало еще одной сенсацией в социальных сетях (смотрите видео здесь).

Хунг Леунг выставил свой 23-х секундный клип на странице в Facebook 1 марта 2017 года. Кадры, снятые видеорегистратором 9 февраля 2018 года приблизительно в половине девятого вечера, показывают движение автомобиля и впереди идущего такси по узкой дороге.

Светлая туманная вспышка, появившаяся на доли секунды с левой стороны такси, буквально отбросила его на правую обочину, создавая впечатление, что что-то проникло внутрь автомобиля. Такси резко остановилось и, возможно, столкнулось с деревом.

Странное событие настолько шокировало водителя, голос которого можно услышать за кадром, что он, чертыхаясь, остановился прямо посреди дороги.