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Могут ли инопланетяне «взломать» Землю?

Среда, 28 Февраля 2018 23:54
Могут ли инопланетяне «взломать» Землю? Фото из открытых источников

Пара астрофизиков опубликовала статью о результатах своей новой исследовательской работы, в которой предостерегает о возможности возникновения потенциальной угрозы для человечества от инопланетян.

 

Ученые Майкл Хиппке и Джон Лернед рассматривают различные способы, с помощью которых первый контакт с внеземными гостями может оказаться троянским конем, направленным на уничтожение человечества.

 

По словам исследователей, пришельцы могут запустить вирус или кибератаки, которые могут заблокировать все компьютерные системы и создать хаос на нашей планете, уничтожив энергетические сети и всю технологическую инфраструктуру.

 

«Инопланетянам дешевле отправить вредоносные сообщения для уничтожения людей по сравнению с отправкой линкоров», - размышляют астрофизики.

 

Исследователи предлагают сценарий, в котором инопланетяне мирно приветствуют человечество и «дарят» ему в качестве бонуса систему искусственного интеллекта (ИИ). С обещаниями лечить болезни и решать проблемы планеты, соблазн «работать с» ИИ может оказаться слишком велик, что может привести к тому, что земляне в конечном итоге овладеют технологией, которая обладает интеллектом, значительно превосходящим людей.

 

Гиппке и Лернед полагают, что даже если будут предприняты огромные меры предосторожности, чтобы сдержать ИИ, в конечном итоге он все равно найдет как вырваться на свободу.

 

Кроме того, исследователи отметили, что инопланетяне могут вызвать массовую панику на планете, просто отправив сообщение, угрожающее уничтожить Солнце, в результате чего земная цивилизация просто испариться.

 

Авторы исследования в конечном итоге приходят к выводу, что потенциальная выгода от расшифровки сообщений от внеземного разума намного перевешивает связанный с этим риск, однако подчеркивают, что сначала следует рассмотреть все возможные последствия такого решения.

Воронина Светлана Опубликовано в Необычные явления   Теги Новости НЛО

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