Учёные обнаружили огромную пирамиду на дне Тихого океана

Аргентинские сетевые уфологи, отыскивающие странности при помощи картографического сервиса Google Earth, нашли на дне Тихого океана огромную и весьма таинственную пирамиду. Пока что неизвестно, что это за пирамида и откуда она взялась, но некоторые эксперты уже предположили, что речь идет об обнаружении Атлантиды.
"Если это и не Атлантида, то что-то имеющее к ней отношение, потому что, ну кто кроме выходцев из Атлантиды мог создать столь невероятный объект? Да никто. Разве что инопланетяне, но их мы в расчет не берем", — говорят исследователи паранормального, комментируя новость о подводной пирамиде.
Странный объект пирамидальной формы, как необходимо отметить, был найден на довольно большой глубине, к западу от мексиканского побережья.
Пирамида вряд ли является природной структурой — отмечают уфологи, по словам которых, слишком уж идеальными выглядят ее грани. В общем, речь определенно идет об объекте искусственного происхождения, который был построен непонятно кем и уж тем более непонятно, с какой целью.
"Я думаю, что это инопланетная пирамида. Пришельцы телепортировали ее на Землю из своего родного мира. У меня даже есть доказательства, но публиковать я их пока не буду", — говорит известный уфолог Скотт Уоринг.
Задумали романтическое путешествие? Предлагаем вам для этого самые интересные места Северной Америки...
Зимние олимпийские игры 2018 Алина Загитова короткая программа мировой рекорд Олимпиада 2018
Хорошо, что детские мечты не сбываются, иначе мне бы сейчас было 35, у меня был бы черный ваз 2109 с тонированными стеклами, и я бы на рынке продавал картриджи для Dendy и Sega.
Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.
При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.
Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.