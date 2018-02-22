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Учёные обнаружили огромную пирамиду на дне Тихого океана

Среда, 21 Февраля 2018 14:47
Учёные обнаружили огромную пирамиду на дне Тихого океана Фото из открытых источников

Аргентинские сетевые уфологи, отыскивающие странности при помощи картографического сервиса Google Earth, нашли на дне Тихого океана огромную и весьма таинственную пирамиду. Пока что неизвестно, что это за пирамида и откуда она взялась, но некоторые эксперты уже предположили, что речь идет об обнаружении Атлантиды.

 

"Если это и не Атлантида, то что-то имеющее к ней отношение, потому что, ну кто кроме выходцев из Атлантиды мог создать столь невероятный объект? Да никто. Разве что инопланетяне, но их мы в расчет не берем", — говорят исследователи паранормального, комментируя новость о подводной пирамиде.

 

Странный объект пирамидальной формы, как необходимо отметить, был найден на довольно большой глубине, к западу от мексиканского побережья.

 

Пирамида вряд ли является природной структурой — отмечают уфологи, по словам которых, слишком уж идеальными выглядят ее грани. В общем, речь определенно идет об объекте искусственного происхождения, который был построен непонятно кем и уж тем более непонятно, с какой целью.

 

"Я думаю, что это инопланетная пирамида. Пришельцы телепортировали ее на Землю из своего родного мира. У меня даже есть доказательства, но публиковать я их пока не буду", — говорит известный уфолог Скотт Уоринг.

Колесников Андрей Опубликовано в Необычные явления   Теги Новости пирамида

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