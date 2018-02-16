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Вы чувствуете что-нибудь, рассматривая эту куклу?

Пятница, 16 Февраля 2018 05:29
Вы чувствуете что-нибудь, рассматривая эту куклу? Фото из открытых источников

Британские исследователи паранормальных явлений из группы «North Cornwall Paranormal» обратились к своим последователям настроиться на ауру таинственной старой куклы и помочь разгадать ее секреты.

 

На странице своей группы в Facebook, на которой зарегистрированы около 15 тысяч охотников за привидениями, они опубликовали фотографию рыжеволосой куклы и попросили назвать любые имена или описать какие эмоции и чувства возникают при созерцании этой жуткой игрушки.

 

«Недавно я пробрела эту якобы одержимую призраком куклу, - обратилась к экстрасенсам  Джейн Мортимер, лидер группы «North Cornwall Paranormal». – Вы чувствуете что-то, имена, эмоции? Будет интересно услышать ваше мнение».

 

Ответы были самыми разнообразными, но все они, похоже, указывали на то, что кукла не является пристанищем доброго духа.

 

«Я почувствовал себя очень неловко, когда увидел ее», - написал один из медиумов:

 

Другой респондент утверждал, что испытал похожие чувства, и написал: «Когда я смотрю на нее, то вижу слово «нестабильность», она вызывает у меня головную боль».

 

«Мне тоже она не нравится. Я чувствую себя очень несчастной и ощущаю страх», - добавила еще одна участница опроса.

 

Самый необычный ответ поступил от женщины, которая считает, что кукла одержима духом испуганной девочки.

 

«Я чувствую маленькую девочку по имени Алиса, очень маленькую девочку, которая сидит в углу комнаты и очень боится этой куклы», - написала она.

 

Были и другие идеи. Один из охотников написал: «Я вижу дверь, женщины 1800-х годов, которые ходят по улице в Шотландии… Может, я попробую еще раз, попозже».

 

Джейн Мортимер добавила, что имеет некоторую информацию о кукле, и что расскажет историю о ее происхождении в ближайшем будущем, как только она полностью завершит исследование ее паранормальных свойств.

Воронина Светлана Опубликовано в Необычные явления   Теги Новости Одержимая кукла

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