Над Вирджинией прокатилось громадное рулонное облако

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Видеоролик с потрясающим облаком, выставленный на Facebook Дэвидом Льюисом из Ричмонда, собрал уже более 3-х миллионов просмотров (смотрите видео ниже).

Огромное рулонное облако, подсвеченное восходящим солнцем, которое протянулось от горизонта к горизонту, снял на свой мобильный телефон водитель грузовика, приехавший ранним утром 5 февраля 2018 года на работу.

Ожидая пока будут оформлены документы для транспортировки трейлера, он посмотрел на небо и был потрясен увиденным.

«Было очень ветрено», - отметил очевидец, комментируя за кадром свое видео. Он сообщил, что был крайне взволнован и напуган, так как облако, вращаясь, двигалось по небу с очень большой скоростью, быстрее, чем дул ветер, и по мере его приближения ощущался сильный холод.

«Я вернулся в грузовик, потому что если что-то упадет с неба, пришельцы или нескольких щупалец, машине я буду в безопасности».

Вернувшись домой, он включил канал с прогнозом погоды и узнал, что громадное облако, которое метеорологи называют «фогнадо», протянулось от штата Мэн до штата Вирджиния.

К счастью для водителя грузовика, в таком природном явлении не скрывается ничего сверхъестественного. Возникновение рулонных облаков в основном связано с гравитационными волнами и напоминает падение булыжника в воду.