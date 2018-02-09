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Над Вирджинией прокатилось громадное рулонное облако

Четверг, 08 Февраля 2018 23:37
Над Вирджинией прокатилось громадное рулонное облако Фото из открытых источников

Видеоролик с потрясающим облаком, выставленный на Facebook Дэвидом Льюисом из Ричмонда, собрал уже более 3-х миллионов просмотров (смотрите видео ниже).

 

Огромное рулонное облако, подсвеченное восходящим солнцем, которое протянулось от горизонта к горизонту, снял на свой мобильный телефон водитель грузовика, приехавший ранним утром 5 февраля 2018 года на работу.

 

Ожидая пока будут оформлены документы для транспортировки трейлера, он посмотрел на небо и был потрясен увиденным.

 

«Было очень ветрено», - отметил очевидец, комментируя за кадром свое видео. Он сообщил, что был крайне взволнован и напуган, так как облако, вращаясь, двигалось по небу с очень большой скоростью, быстрее, чем дул ветер, и по мере его приближения ощущался сильный холод.

 

«Я вернулся в грузовик, потому что если что-то упадет с неба, пришельцы или нескольких щупалец,  машине я буду в безопасности».

 

Вернувшись домой, он включил канал с прогнозом погоды и узнал, что громадное облако, которое метеорологи называют «фогнадо», протянулось от штата Мэн до штата Вирджиния. 

 

К счастью для водителя грузовика,  в таком природном явлении не скрывается ничего сверхъестественного. Возникновение рулонных облаков  в основном связано с гравитационными волнами и напоминает падение булыжника в воду.

Над Вирджинией прокатилось громадное рулонное облако

Воронина Светлана Опубликовано в Необычные явления   Теги Новости Погодные явления

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