Вторник 06 февраля 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Статьи» Необычные явления» Уфологи видели, как в США НЛО напали и убили сотни птиц

Уфологи видели, как в США НЛО напали и убили сотни птиц

Вторник, 06 Февраля 2018 13:31
Уфологи видели, как в США НЛО напали и убили сотни птиц Фото из открытых источников

Жуткий случай с внезапной смертью стаи птиц, имевший место в Юте (США), можно объяснить разве что вмешательством инопланетян — заявляют авторитетные орнитологи, прокомментировавшие инцидент.

 

"Я видел такие вещи, что вы, люди, просто не поверите. Пингвины, сотнями прыгающие со скалы в холодное антарктическое море, зяблики, говорящие на языке румынских цыган, птица киви, мешками поедающая детскую цветную кукурузу — все это меркнет в сравнении со стаей из двух сотен скворцов, которая погибла в один момент", — говорит орнитолог-уфолог, пожелавший остаться анонимным.

 

Специалист уверен, что массовая смерть скворцов — это дело рук ложноножек инопланетян. На это указывают показания очевидцев, которые видели что-то странное рядом со стаей в последние мгновения жизни птиц.

 

"Ну да, в тот день в небе летало что-то большое и круглое. Летало-летало, а потом у меня попугайчик сдох. Но я его засушил и теперь он практически как живой. Скворцы? Да, передохли и скворцы. Вся дорога, помню, была завалена их трупиками", — рассказывает местный житель.

 

Общественность Юты, обеспокоенная отличной от нуля вероятностью повторения инцидента, обратилась в полицию, однако копы просто покрутили пальцем у виска и даже не стали проводить проверку.

Колесников Андрей Опубликовано в Необычные явления   Теги Новости НЛО

Главное за сутки
Тело погибшего в Сирии пилота Романа Филипова доставили в Россию Тело погибшего в Сирии пилота Романа Филипова доставили в Россию Тело погибшего в Сирии пилота Су-25 Романа Филипова доставили в Россию. Об этом сообщает Минобороны. Тело майора удалось вернуть благодаря действиям военной разведки и турецких сил. Церемония погребения с отданием…
В США заявили об ответственности России за химатаки в Сирии В США заявили об ответственности России за химатаки в Сирии В Госдепе США выразили обеспокоенность сообщениями о «продолжающихся химических атаках со стороны сирийского режима» и возложили ответственность на Россию. Об этом в твиттере сообщила официальный представитель Госдепартамента Хизер Науэрт. «Мы…
Недопуск на Олимпиаду оспорили в судах более 30 российских спортсменов Недопуск на Олимпиаду оспорили в судах более 30 российских спортсменов 32 российских спортсмена подали апелляции в Федеральный суд Швейцарии и Спортивный арбитражный суд (CAS) относительно недопуска на ОИ 2018 года. Об этом на 132-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) сообщил…

Читайте также
В небе над Малайзией замечен гигантский дискообразный НЛО В небе над Малайзией замечен гигантский дискообразный НЛО Огромный тарелкообразный неопознанный летающий объект, зафиксированный в небе над Малайзией, был, по всей видимости, космическим кораблем представителей инопланетной цивилизации. Так прокомментировали уфологи видео с пугающим НЛО, появившееся на просторах сервиса…
В Перу обнаружили большой металлический шар с НЛО В Перу обнаружили большой металлический шар с НЛО На территории Перу был обнаружен весьма загадочный объект — металлический шар, который, как предполагают уфологи, мог быть доставлен на Землю инопланетянами. На YouTube появился коллаж из фотографий с таинственным шаром,…
Опубликованы кадры полета НЛО на фоне «кровавой Луны»‍ Опубликованы кадры полета НЛО на фоне «кровавой Луны»‍ Лунное затмение, за которым жители Земли наблюдали на днях, сопровождалось не только окрашиванием Луны в кроваво-красный цвет — заявляют уфологи, по словам которых, во время затмения на фоне Луны показался…
В Хорватии засняли большой НЛО в форме рогов быка В Хорватии засняли большой НЛО в форме рогов быка Очередная новость об НЛО поступила на этот раз из Хорватии, где на территории национального парка Пакленица видели совсем уж поражающий воображение неопознанный летающий объект. По данным локальных средств массовой информации,…
Фото
Невероятная долина шаров в Казахстане Невероятная долина шаров в Казахстане

Почти три столетия ученые не могут найти четкое объяснение появления этого неординарного места в Каз...

Видео

 

В Китае замерз тридцатиметровый водопад‍

Опрос

Как РФ ответить на публикацию "кремлевского доклада" США?

 

Анекдот дня

- Дорогой, а если бы я ушла к другому в обмен на миллион долларов, ты бы согласился?

- Ну, если можно платить в рассрочку - то ДА, КОНЕЧНО!

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB Всего предложений:(65)
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB от4720руб.
Цена от Next72
Sony PlayStation 4 500Gb Все предложения (44)
Sony PlayStation 4 500Gb от20000руб.
Цена от Smartfon44
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb Все предложения (45)
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb от12600руб.
Цена от Smartfon44
Компьютеры
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.