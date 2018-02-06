Уфологи видели, как в США НЛО напали и убили сотни птиц

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Жуткий случай с внезапной смертью стаи птиц, имевший место в Юте (США), можно объяснить разве что вмешательством инопланетян — заявляют авторитетные орнитологи, прокомментировавшие инцидент.

"Я видел такие вещи, что вы, люди, просто не поверите. Пингвины, сотнями прыгающие со скалы в холодное антарктическое море, зяблики, говорящие на языке румынских цыган, птица киви, мешками поедающая детскую цветную кукурузу — все это меркнет в сравнении со стаей из двух сотен скворцов, которая погибла в один момент", — говорит орнитолог-уфолог, пожелавший остаться анонимным.

Специалист уверен, что массовая смерть скворцов — это дело рук ложноножек инопланетян. На это указывают показания очевидцев, которые видели что-то странное рядом со стаей в последние мгновения жизни птиц.

"Ну да, в тот день в небе летало что-то большое и круглое. Летало-летало, а потом у меня попугайчик сдох. Но я его засушил и теперь он практически как живой. Скворцы? Да, передохли и скворцы. Вся дорога, помню, была завалена их трупиками", — рассказывает местный житель.

Общественность Юты, обеспокоенная отличной от нуля вероятностью повторения инцидента, обратилась в полицию, однако копы просто покрутили пальцем у виска и даже не стали проводить проверку.