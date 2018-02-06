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В «Зоне 51» очевидец подслушал разговор инопланетян

Вторник, 06 Февраля 2018 13:12
В «Зоне 51» очевидец подслушал разговор инопланетян Фото из открытых источников

Вооруженный радиоприемником американец, который бродил по территории так называемой "Зоны 51", все-таки наткнулся на нечто неизведанное — мужчина утверждает, что ему удалось подслушать разговор пришельцев.

 

"Я взял свой старенький радиоприемник и отправился туда, в "Зону 51". Не знаю, какое количество времени я провел там, но в конце концов я все-таки услышал некое странное не то бормотание, не то похрюкивание, перемешанное с побулькиванием. В общем, очень и очень таинственные звуки. Услышав такие, вы бы наверняка наложили в штаны. Но я нет, я-то уже не первый год этим занимаюсь", — рассказывает житель Невады, подслушавший, предположительно, инопланетян.

 

Американец отмечает, что разговор, судя по всему, вели два представителя внеземной разумной цивилизации. Но о чем они говорили — мужчине понять не удалось.

 

"Наверное, о чем-то очень важном. О битве у врат Тангейзера, например. Или о лучах Си, которые мерцая в темноте бесконечного космического пространства, выжигали целые планеты. Но не исключено, конечно, что они обсуждали какую-нибудь попойку, устроенную в честь ограбления склада рома на Бермудских островах, или что-то вроде того", — рассуждает охотник на пришельцев.

Колесников Андрей Опубликовано в Необычные явления   Теги Новости Зона 51

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