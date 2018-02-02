Похищают ли землян инопланетяне, выяснили эксперты

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Тотальная информатизация, охватившая современный мир, позволила новостям о похищении людей пришельцами молниеносно распространяться в Интернете. Вот только таких новостей, вопреки ожиданиям, почему-то нет — отмечают эксперты.

"Принято считать, что инопланетяне, которые якобы постоянно посещают нашу планету, регулярно осуществляют похищения людей. Но если попытаться разобраться в ситуации, то окажется, что никаких доказательств не существует. Если, конечно, не считать свидетельские показания, которые, как правило, дают ментально нездоровые люди", — цитирует экспертов информационный ресурс ToDay News Ufa.

В информационном пространстве сформировался некий стандарт стереотипного похищения человека пришельцами. Жертва инопланетного вторжения, например, должна видеть какие-нибудь яркие лучи и слышать странные звуки. Кроме того, жертве неплохо бы не чувствовать свое тело. Если рассказ похищенного пришельцами человека не содержит этих стандартных элементов, то ему обычно никто не верит.

"Важно понимать, что если бы пришельцы действительно похитили кого-то, то об этом уже знало бы все человечество. Потому что с современным уровнем развития технологий просто невозможно утаить такую информацию", — говорят специалисты.