Пятница 02 февраля 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Статьи» Необычные явления» Жители Ростова наблюдали необычный зеленый НЛО

Жители Ростова наблюдали необычный зеленый НЛО

Пятница, 02 Февраля 2018 10:21
Жители Ростова наблюдали необычный зеленый НЛО Фото из открытых источников

Жители Ростова-на-Дону, которые вчера вечером видели странный зеленый неопознанный летающий объект в небе над городом, уверены, что он как-то связан с приездом Владимира Путина.

 

Инопланетяне, как уверены горожане, следят за первым лицом Российской Федерации. Иначе и не объяснишь появление в небе Ростова-на-Дону странного на вид зеленого шара, который еще и двигался очень причудливым образом.

 

Некоторые пользователи социальных сетей, комментирующие феномен, предположили, что речь идет о каком-то правительственном зеленом шаре, при помощи которого спецслужбы "глушат" определенные радиочастоты или осуществляют нечто подобное.

 

"Этот шар принадлежит ФСБ, такие сопровождают Владимира Путина повсюду. Точно неизвестно, какую функцию они выполняют, но речь, очевидно, идет о безопасности президента. Инфа 100%, я получил ее из инсайдерских источников", — говорит некий инсайдер.

 

Объект, по словам жителей Ростова-на-Дону, действительно в некоторой степени напоминал беспилотный летательный аппарат. Он, в частности, издавал тихий гул, похожий на гул от работы двигателей. В общем, если в ваш город приедет Путин, ищите в небе зеленые НЛО.

 

Колесников Андрей Опубликовано в Необычные явления   Теги Новости НЛО

Главное за сутки
Старший сын Фиделя Кастро Фидель Анхель Кастро Диас-Баларт покончил с собой Старший сын Фиделя Кастро Фидель Анхель Кастро Диас-Баларт покончил с собой Старший сын лидера Кубинской революции Фиделя Кастро покончил жизнь самоубийством, сообщила кубинская газета Granma. "Доктор наук Фидель Анхель Кастро Диас-Баларт, который на протяжении нескольких месяцев находился под наблюдением группы врачей…
Никиту Белых приговорили к восьми годам колонии строгого режима Никиту Белых приговорили к восьми годам колонии строгого режима Пресненский суд Москвы приговорил к 8 годам колонии строгого режима бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых. Экс-губернатору также назначили штраф в размере 48 миллионов рублей и запретили занимать государственные должности…
В Вашингтоне сравнили Россию и Китай с колониальными державами В Вашингтоне сравнили Россию и Китай с колониальными державами Растущее присутствие России и Китая в Латинской Америке мешает Вашингтону. Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Американский дипломат уточнил, что Россия «продолжает продавать оружие и военное оборудование недружественным режимам,…

Читайте также
Американцы в шоке от НЛО, которое появилось России Американцы в шоке от НЛО, которое появилось России В американском сегменте глобальной информационной сети на полном серьезе обсуждают "НЛО" в виде шара, приземлившийся в России и запечатленный на видео (смотрите ролик ниже). Если вы посмотрите то самое видео,…
В небе над Малайзией замечен гигантский дискообразный НЛО В небе над Малайзией замечен гигантский дискообразный НЛО Огромный тарелкообразный неопознанный летающий объект, зафиксированный в небе над Малайзией, был, по всей видимости, космическим кораблем представителей инопланетной цивилизации. Так прокомментировали уфологи видео с пугающим НЛО, появившееся на просторах сервиса…
Инопланетяне среди нас: Два штата США атаковала группа НЛО‍ Инопланетяне среди нас: Два штата США атаковала группа НЛО‍ В Соединенных Штатах Америки, как сообщают локальные уфологи, наблюдается что-то вроде вторжения НЛО — неопознанные летающие объекты фиксируются в большом количестве сразу над двумя американскими штатами, Флоридой и Калифорнией. В…
Очевидцы наблюдали в небе над Францией странный треугольный НЛО‍ Очевидцы наблюдали в небе над Францией странный треугольный НЛО‍ Неопознанный летающий объект странной треугольной формы был зафиксирован над территорией Франции девятнадцатого января. В Сети есть запись появления НЛО — смотрите видео ниже. Авторы видео утверждают, что нечто совершенно непонятное,…
Фото
Непокоренные вершины: Самые высокие горы Европы Непокоренные вершины: Самые высокие горы Европы

Горные вершины смело можно назвать одним из геологических чудес света, их покоряют, они завораживают...

Видео

 

Опубликовано видео «кровавого» суперлуния

Опрос

Как вы относитесь к запрету МОК на использование спортсменами символики РФ на ОИ?

 

Анекдот дня

- Ты француз?

- Да.

- О, а скажи что-нибудь на арабском?

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Apple iPhone 5S 16GB Всего предложений:(251)
Apple iPhone 5S 16GB от12200руб.
Цена от Smartfon44
Samsung Galaxy S4 GT-I9500 Все предложения (54)
Samsung Galaxy S4 GT-I9500 от7800руб.
Цена от Smartfon44
ASUS Zenfone 2 Laser ZE500KL Все предложения (251)
ASUS Zenfone 2 Laser ZE500KL от8600руб.
Цена от Smartfon44
Мобильные телефоны, смартфоны
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.