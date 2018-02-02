Жители Ростова наблюдали необычный зеленый НЛО

Фото из открытых источников

Жители Ростова-на-Дону, которые вчера вечером видели странный зеленый неопознанный летающий объект в небе над городом, уверены, что он как-то связан с приездом Владимира Путина.

Инопланетяне, как уверены горожане, следят за первым лицом Российской Федерации. Иначе и не объяснишь появление в небе Ростова-на-Дону странного на вид зеленого шара, который еще и двигался очень причудливым образом.

Некоторые пользователи социальных сетей, комментирующие феномен, предположили, что речь идет о каком-то правительственном зеленом шаре, при помощи которого спецслужбы "глушат" определенные радиочастоты или осуществляют нечто подобное.

"Этот шар принадлежит ФСБ, такие сопровождают Владимира Путина повсюду. Точно неизвестно, какую функцию они выполняют, но речь, очевидно, идет о безопасности президента. Инфа 100%, я получил ее из инсайдерских источников", — говорит некий инсайдер.

Объект, по словам жителей Ростова-на-Дону, действительно в некоторой степени напоминал беспилотный летательный аппарат. Он, в частности, издавал тихий гул, похожий на гул от работы двигателей. В общем, если в ваш город приедет Путин, ищите в небе зеленые НЛО.