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В Перу обнаружили большой металлический шар с НЛО

Среда, 31 Января 2018 12:29
В Перу обнаружили большой металлический шар с НЛО Фото из открытых источников

На территории Перу был обнаружен весьма загадочный объект — металлический шар, который, как предполагают уфологи, мог быть доставлен на Землю инопланетянами. На YouTube появился коллаж из фотографий с таинственным шаром, смотрите видео ниже.

 

Жители Перу, первыми обнаружившие странный шар, отмечают, что он, очевидно, упал с большой высоты, потому что под ним образовалась внушительная яма.

 

Масса объекта — около сорока килограммов, а его диаметр составляет один метр и пять сантиметров.

 

"Никогда не видел ничего подобного. Бывает идешь по полю и находишь, например, дохлую корову. Это ладно. Но большой железный шар! Откуда он? Почему именно тут? Я теперь не могу спокойно ходить по полю, потому что в голову лезут какие-то дурацкие мысли", — говорит один из местных мужчин.

 

Уфологи считают, что шар имеет внеземное происхождение. "Может быть это что-то вроде "черного ящика" из корабля инопланетян. Может быть — капсула с содержимым из туалета пришельцев. Может просто какой-то маяк. В любом случае — объект может представлять собой опасность, поэтому я бы, например, не стал трогать его руками", — говорит известный уфолог Скотт Уоринг.

Колесников Андрей Опубликовано в Необычные явления   Теги Новости Перу

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