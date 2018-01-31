В Перу обнаружили большой металлический шар с НЛО

Фото из открытых источников

На территории Перу был обнаружен весьма загадочный объект — металлический шар, который, как предполагают уфологи, мог быть доставлен на Землю инопланетянами. На YouTube появился коллаж из фотографий с таинственным шаром, смотрите видео ниже.

Жители Перу, первыми обнаружившие странный шар, отмечают, что он, очевидно, упал с большой высоты, потому что под ним образовалась внушительная яма.

Масса объекта — около сорока килограммов, а его диаметр составляет один метр и пять сантиметров.

"Никогда не видел ничего подобного. Бывает идешь по полю и находишь, например, дохлую корову. Это ладно. Но большой железный шар! Откуда он? Почему именно тут? Я теперь не могу спокойно ходить по полю, потому что в голову лезут какие-то дурацкие мысли", — говорит один из местных мужчин.

Уфологи считают, что шар имеет внеземное происхождение. "Может быть это что-то вроде "черного ящика" из корабля инопланетян. Может быть — капсула с содержимым из туалета пришельцев. Может просто какой-то маяк. В любом случае — объект может представлять собой опасность, поэтому я бы, например, не стал трогать его руками", — говорит известный уфолог Скотт Уоринг.