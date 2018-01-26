Уфологи заявили, что инопланетяне собирали информацию о лесах США

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Инопланетяне собирают информацию о наших лесах и транспортных магистралях — бьют тревогу уфологи из Соединенных Штатов Америки, в руках у которых появилась запись (смотрите видео ниже) с тарелкой, зависшей над дорогой, расположенной у леса.

"Видео с зависшей в воздухе летающей тарелкой — подлинное на все сто процентов. Я вообще никогда не видел более подлинного видео, чем это. Пересматривая его в пятнадцатый раз, я подумал, что оно даже более подлинное, чем те ролики со мной, которые записывали мои родители, когда я был маленький", — говорит уважаемый уфолог Скотт Уоринг.

В общем, если эксперт такого уровня, как Уоринг, говорит, что видео с НЛО подлинное, то так оно, казалось бы, и есть. Но некоторые специалисты все же усомнились и подвергли ролик особенно тщательному анализу. И оказалось, что не все так просто.

"Это, очевидно, творчество какого-то ребенка, не так давно освоившего видеоредактор. Какие инопланетяне, какое наблюдение за лесами, вы вообще о чем? Вы издеваетесь что ли?", — заявляют скептики.

Подобные "скептики", по словам уфологов, могут быть простыми агентами инопланетян, так что не стоит так уж сразу доверять им.