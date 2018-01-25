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В Сеть попало видео зафиксированного в 1950-х годах НЛО‍

Четверг, 25 Января 2018 13:03
В Сеть попало видео зафиксированного в 1950-х годах НЛО‍ Фото из открытых источников

На просторах видеосервиса YouTube обнаружилась запись полета НЛО (смотрите видео ниже), сделанная в пятидесятых годах прошлого столетия. Исследователи паранормального изучили одно из самых старых документальных свидетельств НЛО и поделились выводами с общественностью.

 

"Предполагается, что автор ролика — исследователь по имени Билли Мейер. Некоторые люди считают, что он был мошенником и шарлатаном, но мы знаем точно, что это не так. Билли каким-то непостижимым образом действительно смог задокументировать полет неопознанного летающего аппарата, напоминающего тарелку. В общем, речь идет о классическом тарелкообразном НЛО", — рассказывают уфологи.

 

На пленке Билли Мейера есть еще кое-что интересное — в конце ролика видно, как НЛО переходит в плазменное состояние. Это, как отмечают даже видавшие виды ученые, просто какое-то чудо.

 

"Мы, судя по всему, очень сильно отстали от инопланетян в техническом плане. Потому что технологии плазменного перехода, необходимые для сверхбыстрого перемещения в пространстве, все еще являются для нас фантастикой. А инопланетяне использовали их уже в пятидесятых", — отмечают эксперты.

Колесников Андрей Опубликовано в Необычные явления   Теги Новости НЛО

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