В прямом эфире с МКС на видео возник большой золотой НЛО

Уфологи заметили странный объект золотистого цвета на кадрах, которые в прямом эфире транслируют камеры, установленные на Международной космической станции. Смотрите видео ниже.
Для того, чтобы увидеть неопознанный летающий объект, вовсе не обязательно посещать какие-то специальные места (вроде Зоны 51). Достаточно внимательно смотреть видеотрансляцию с МКС, которая ведется в реальном времени.
Это в очередной раз подтвердили сетевые уфологи, которые уже видели в том самом видеопотоке с МКС столько всего, что хватило бы на пять новых сезонов "Секретных материалов".
"Золотистый инопланетный корабль — это что-то новенькое. Обычно-то они серебристые. Мы пока не знаем, почему у этого объекта столь странный цвет, но надеемся выяснить это уже в ближайшее время", — говорит уфолог, скрывающийся под псевдонимом Streetcap1.
Другие уфологи говорят, что золотистые НЛО — это, в общем-то, не редкость. "Неопознанные летающие объекты бывают самого разного цвета. Однажды я даже видел зеленый НЛО в красный горошек", — заявил Скотт Уоринг, отвлекшись от изучения НЛО в форме колбасы, который недавно появился на задворках Солнечной системы.
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