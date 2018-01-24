Рассекречены снимки замеченного в Италии пришельца в НЛО

Итальянский уфолог Роберто Пинотти опубликовал книгу "Контакты с НЛО в Италии", на страницах которой рассказал о нескольких весьма загадочных случаях, связанных, по всей видимости, с активностью инопланетян.
Уфолог, в частности, располагает неопровержимым доказательством как минимум одного контакта людей с представителями инопланетной цивилизации — в книге Пинотти есть фотография, на которой изображен гуманоид, прилетевший на Землю в 1957 году.
"Даже не пытайтесь спрашивать, откуда у меня этот снимок. Это, в общем-то, и не важно. Гораздо важнее тот факт, что на фото действительно инопланетянин. Пришельцы существуют, это на самом деле правда, они прилетают на нашу планету и разгуливают среди нас. Может быть вы даже видели одного из них, но и предположить не могли, что это выходец из чужого мира", — рассказывает ученый.
У Роберто Пинотти есть научная степень в области политики и социологии Флорентийского университета, так что это не какой-нибудь обезумевший человек, как можно было бы предположить, а ученый.
В общем, обязательно прочитайте книгу Пинотти и лично убедитесь в том, что наш мир давно служит убежищем для многочисленных инопланетян.
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