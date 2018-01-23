"Русский след в космосе": Уфологи из США приняли рекламу банка за НЛО

Гигантский шарообразный объект с мерцающими изображениями на поверхности, установленный посреди заснеженного поля где-то на бескрайних просторах России, является, очевидно, приземлившимся НЛО — решили американские уфологи, посмотревшие видеоролик, опубликованный на YouTube (смотрите видео ниже).
Американцы даже и подумать не могли, что этот шар представляет собой рекламу Банка России. В общем, уфологи, сделавшие ряд громких заявлений, оказались в щекотливой ситуации, когда выяснилось, что шар не имеет ничего общего с инопланетянами.
"Вы только посмотрите на эту штуковину! Мы всегда знали, что первый контакт с пришельцами произойдет на территории Российской Федерации (ну, просто из-за огромной площади ее территории), но даже и предположить не могли, что посадочный модуль инопланетян будет выглядеть столь эффектно!", — заявили уфологи из США, толком не разобравшись в ситуации.
Уфологов подвело незнание русского языка. Они, вероятно, приняли русские буквы, виднеющиеся на огромном шаре, за какие-то инопланетные иероглифы.
И только знаменитый уфолог Скотт Уоринг не повелся на рекламный шар Банка России. "Я видел такие вещи, что вы, люди, просто не поверите. А тут какой-то шар с рекламой русского банка. Вы что, издеваетесь?", — заявил он.
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