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"Русский след в космосе": Уфологи из США приняли рекламу банка за НЛО

Вторник, 23 Января 2018 12:27
&quot;Русский след в космосе&quot;: Уфологи из США приняли рекламу банка за НЛО Фото из открытых источников

Гигантский шарообразный объект с мерцающими изображениями на поверхности, установленный посреди заснеженного поля где-то на бескрайних просторах России, является, очевидно, приземлившимся НЛО — решили американские уфологи, посмотревшие видеоролик, опубликованный на YouTube (смотрите видео ниже).

 

Американцы даже и подумать не могли, что этот шар представляет собой рекламу Банка России. В общем, уфологи, сделавшие ряд громких заявлений, оказались в щекотливой ситуации, когда выяснилось, что шар не имеет ничего общего с инопланетянами.

 

"Вы только посмотрите на эту штуковину! Мы всегда знали, что первый контакт с пришельцами произойдет на территории Российской Федерации (ну, просто из-за огромной площади ее территории), но даже и предположить не могли, что посадочный модуль инопланетян будет выглядеть столь эффектно!", — заявили уфологи из США, толком не разобравшись в ситуации.

 

Уфологов подвело незнание русского языка. Они, вероятно, приняли русские буквы, виднеющиеся на огромном шаре, за какие-то инопланетные иероглифы.

 

И только знаменитый уфолог Скотт Уоринг не повелся на рекламный шар Банка России. "Я видел такие вещи, что вы, люди, просто не поверите. А тут какой-то шар с рекламой русского банка. Вы что, издеваетесь?", — заявил он.

Колесников Андрей Опубликовано в Необычные явления   Теги Новости НЛО

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