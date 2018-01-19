Каким будет первый контакт с инопланетянами, рассказал эксперт

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Не смотря на весь прогресс, который уже осуществили земляне, ни один ученые так и не смог доказать, что инопланетная жизнь существует на самом деле.

Противостояние уфологов и скептиков занимает умы многих людей. Но, кто же в итоге окажется прав? Эксперт издания ToDay News Ufa уверен, что инопланетные миры и цивилизации существуют. Велика вероятность, что они расположены за пределами Млечного пути, ведь, в противном случае, их бы уже давно обнаружили земные радиотелескопы.

Рано или поздно, но земляне встретятся с инопланетным разумом. Если эта историческая встреча случится в ближайшем будущем, то, велика вероятность, что он будет схож со встречей конкистадоров и индейев. Индейцами при этой встрече, разумеется, будут люди. Ибо перелет между галактиками требует высокого уровня развития цивилизации. На данный момент земляне едва научились выбираться в окрестности собственной планеты. А о полетах к ближайшим звездам можно лишь мечтать.