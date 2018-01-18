Интернет-пользователей потрясло видео пролетевшего в Иерусалиме НЛО

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В Сети опубликовали очередное видео с неопознанным летающим объектом, который на этот раз появился над Иерусалимом. Смотрите ролик ниже.

Авторитетные сетевые уфологи, как отмечают тематические ресурсы, уже подтвердили подлинность записи — да, это действительно НЛО, который на самом деле летал над Иерусалимом, говорят они.

"Особенности объекта, который материализовался в небе так же внезапно, как и исчез, позволяют с полной уверенностью говорить, что это неопознанный летающий объект", — заявляют специалисты.

По словам уфологов, НЛО, который видели над Иерусалимом, вероятнее всего был разведывательным катером инопланетян. Представители чужих цивилизаций применяют такие для того, чтобы следить за землянами и похищать их для опытов.

"Меня однажды похитили именно при помощи такого вот летательного средства. Оно даже летало точно таким же странным образом — то туда, то сюда. Помню, как меня швыряло по трюму, как какую-то корову, которую транспортируют в грузовом самолете не пристегнутой. Неудивительно, что после того случая я иногда мычу. Хотя, это может быть связано и с теми экспериментами, которым меня подвергали пришельцы", — рассказывает известный уфолог Скотт Уоринг.