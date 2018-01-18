Четверг 18 января 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Статьи» Необычные явления» Интернет-пользователей потрясло видео пролетевшего в Иерусалиме НЛО

Интернет-пользователей потрясло видео пролетевшего в Иерусалиме НЛО

Четверг, 18 Января 2018 15:01
Интернет-пользователей потрясло видео пролетевшего в Иерусалиме НЛО Фото из открытых источников

В Сети опубликовали очередное видео с неопознанным летающим объектом, который на этот раз появился над Иерусалимом. Смотрите ролик ниже.

 

Авторитетные сетевые уфологи, как отмечают тематические ресурсы, уже подтвердили подлинность записи — да, это действительно НЛО, который на самом деле летал над Иерусалимом, говорят они.

 

"Особенности объекта, который материализовался в небе так же внезапно, как и исчез, позволяют с полной уверенностью говорить, что это неопознанный летающий объект", — заявляют специалисты.

 

По словам уфологов, НЛО, который видели над Иерусалимом, вероятнее всего был разведывательным катером инопланетян. Представители чужих цивилизаций применяют такие для того, чтобы следить за землянами и похищать их для опытов.

 

"Меня однажды похитили именно при помощи такого вот летательного средства. Оно даже летало точно таким же странным образом — то туда, то сюда. Помню, как меня швыряло по трюму, как какую-то корову, которую транспортируют в грузовом самолете не пристегнутой. Неудивительно, что после того случая я иногда мычу. Хотя, это может быть связано и с теми экспериментами, которым меня подвергали пришельцы", — рассказывает известный уфолог Скотт Уоринг.

Колесников Андрей Опубликовано в Необычные явления   Теги Новости НЛО

Главное за сутки
Возгорание автобуса в Казахстане унесло жизни более 50 человек Возгорание автобуса в Казахстане унесло жизни более 50 человек Пассажирский автобус марки "Икарус" загорелся во время движения по участку автомобильной дороги Самара - Чимкент, расположенному в Актюбинской области Казахстана. В результате чрезвычайного происшествия погибли пятьдесят два человека (смотрите видео…
Закон о реинтеграции Донбасса принят Верховной Раде Закон о реинтеграции Донбасса принят Верховной Раде Украинская Верховная Рада все-таки приняла законопроект "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях", известный в прессе как закон о…
Банк для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам будет создан в России Банк для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам будет создан в России Минфин РФ сообщил, что правительство приняло решение создать опорный банк для расчетов по государственному оборонному заказу и крупным госконтрактам. Об этом говорится в материалах на сайте министерства. "Опорный банк будет…

Читайте также
Над московским Кремлем летал НЛО Над московским Кремлем летал НЛО Над московским Кремлем видели неопознанный летающий объект. И не просто видели, а запечатлели его документально (смотрите видео ниже). Авторитетные уфологи уже прокомментировали таинственный инцидент. "Подобные материалы лишь в очередной раз…
Очевидцы наблюдали взлетающий с поверхности Луны огромный НЛО‍ Очевидцы наблюдали взлетающий с поверхности Луны огромный НЛО‍ Пользователь портала YouTube по имени Мэтт Беланд выложил видео (смотрите его ниже) с неопознанным летающим объектом, который, судя по всему, взлетает с поверхности Луны. Авторитетные анонимные уфологи уже подтвердили подлинность…
Два НЛО пролетели перед камерами в прямом эфире телеканала KOIN 6‍ Два НЛО пролетели перед камерами в прямом эфире телеканала KOIN 6‍ Телевизионный канал KOIN 6, вещающий на территории Соединенных Штатов Америки, случайно показал появление двух неопознанных летающих объектов в небе над Портлендом (город в штате Орегон). Смотрите видео ниже. НЛО появились…
Уфологи: Грузию последние 30 лет массово атакуют инопланетяне Уфологи: Грузию последние 30 лет массово атакуют инопланетяне Уфологи обеспокоены стремительным увеличением числа случаев наблюдения НЛО, фиксируемым в Грузии. Предполагается, что феномен может быть очередным проявлением странной тенденции, которая заключается в появлении НЛО над Грузией с определенной периодичностью.…
Фото
Рояль в кустах: Невероятная часовня на Кипре Рояль в кустах: Невероятная часовня на Кипре

Неправда ли, вид этой кипрской часовни, Апостола Петра и Святой Великомученицы Елены, своими очертан...

Видео

 

Генпрокурор Украины танцует с собакой

Опрос

Какого работодателя Вы выберете?

 

Анекдот дня

— Мама, ты пойдешь на родительское собрание?

— Нет, сынок. Мы на эти деньги лучше в Египет съездим.

Еще »
  • Доставка пиццы на дом Просто у нас воздухом быстрее доставят...
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Acer Extensa 2508-P02W (NX.EF1ER.008) Всего предложений:(13)
Acer Extensa 2508-P02W (NX.EF1ER.008) от19990руб.
Цена от Fotosklad.ru. Казань
ASUS X205TA-FD015BS Все предложения (25)
ASUS X205TA-FD015BS от15990руб.
Цена от Евросеть. Хабаровск
3Q Clutch EN8901N Все предложения (1)
3Q Clutch EN8901N от8980руб.
Цена от Rucenka
Ноутбуки
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.