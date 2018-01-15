Уфологи: Грузию последние 30 лет массово атакуют инопланетяне

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Уфологи обеспокоены стремительным увеличением числа случаев наблюдения НЛО, фиксируемым в Грузии. Предполагается, что феномен может быть очередным проявлением странной тенденции, которая заключается в появлении НЛО над Грузией с определенной периодичностью.

Экспертам даже удалось установить эту периодичность — инопланетяне массово прилетают в Грузию раз в тридцать лет. То есть, в последний раз нечто подобное фиксировалось в конце восьмидесятых годов прошлого столетия.

"И вот теперь опять начинается... Мы не знаем даже приблизительно, с чем это может быть связано, но факт есть факт — сейчас в нашем небе чуть ли не каждый день появляются таинственные неопознанные летающие объекты, которые пугают людей до потери сознания", — рассказывают специалисты по НЛО.

Некоторые уфологи говорят, что на территории Грузии, очевидно, расположена база НЛО или нечто подобное, а странная цикличность, с которой повышается активность инопланетян, может объясняться каким-то, например, внутренним распорядком этой базы.

"На самом деле мы точно не знаем, почему так происходит, но все это очень и очень странно", — отмечают эксперты.