Два НЛО пролетели перед камерами в прямом эфире телеканала KOIN 6‍

Фото из открытых источников

Телевизионный канал KOIN 6, вещающий на территории Соединенных Штатов Америки, случайно показал появление двух неопознанных летающих объектов в небе над Портлендом (город в штате Орегон). Смотрите видео ниже.

НЛО появились на большом экране, который установлен в студии KOIN 6 и показывает живое изображение города — то есть, речь идет о прямом эфире. Примечательно, что ведущие, находившиеся в студии во время инцидента, не заметили странных огней в ночном небе, так как были сосредоточены на беседе.

Зато НЛО заметили зрители, которые, как сообщается, были просто шокированы. Вполне, впрочем, справедливо, ведь подобное все-таки происходит довольно нечасто.

Эксперты говорят, что странные огни, запечатленные камерами KOIN 6, могли быть, например, светом автомобильных фар. Уфологи, тем временем, сомневаются в этом и других подобных вариантах, настаивая на инопланетном происхождении феномена.

"Я никогда не видел подобных огней раньше, но если подумать, то это могут быть только инопланетяне, потому что у человечества, очевидно, нет технологий, позволяющих генерировать такое свечение", — говорит один из уфологов на условиях анонимности.