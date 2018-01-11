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Ученые: В США скрывают доказательства существования инопланетян

Среда, 10 Января 2018 13:40
Ученые: В США скрывают доказательства существования инопланетян Фото из открытых источников

Уфологи из Соединенных Штатов Америки уверены в существовании секретной программы, которой придерживается американское правительство для того, чтобы утаивать от общественности факты о контактах человечества с инопланетными цивилизациями.

 

"Инопланетяне существуют и об этом знают все. Я лично каждый день общаюсь с людьми, которых похищали пришельцы. Некоторые до сих пор находятся в инопланетном плену — с ними я общаюсь по "Скайпу". Но мы сейчас не об этом. Так вот, инопланетяне существуют, а правительство США наотрез отказывает признавать этот простой факт. Может быть потому, что правительство — это и есть инопланетяне?", — говорит Марк Родригер, научный руководитель расположенного в Чикаго Центра исследований НЛО.

 

У Родригера есть доказательства существования программы по сокрытию контактов с пришельцами, однако он пока что не готов представить их широкой общественности, потому что опасается за свою жизнь.

 

"Я даже могу понять наше правительство. Ну, знаете, ведь эти пришельцы — они же совершенно безбашенные ребята, чуть что — сразу выхватывают свои лазерные бластеры и давай шмалять налево и направо. То есть, поддерживать контакт с этими существами довольно непросто, вот что я хочу сказать", — добавляет Родригер.

Колесников Андрей Опубликовано в Необычные явления   Теги Новости инопланетяне

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