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Учёные: На дне океана находится установка, создающая странные звуки

Вторник, 09 Января 2018 12:59
Учёные: На дне океана находится установка, создающая странные звуки Фото из открытых источников

На дне Тихого океана есть какой-то таинственный аппарат, генерирующий очень странное акустическое излучение высокой интенсивности. Некоторые ученые считают, что установка, о которой идет речь, может принадлежать пришельцам.

 

Звуки, источник которых располагается где-то на дне Тихого океана, фиксируются разнообразным научным оборудованием еще с 1991-го года. Исследователи говорят, что сперва эти звуки были довольно слабыми, однако в 1994 году мощность установки внезапно увеличилась. И не просто увеличилась, а увеличилась весьма радикальным образом.

 

"Мы даже приблизительно не знаем, что это такое. То есть ситуация выглядит следующим образом — на дне океана есть какая-то странная штука, которая издает не менее странные звуки. Очень громкие, как необходимо отметить, странные звуки, ведь они фиксируются даже из космоса", — говорят специалисты.

 

Предполагается, что акустическая установка принадлежит военным. Впрочем, это лишь одна из версий. Согласно другим — хозяевами установки могут быть представители высокоразвитой инопланетной цивилизации, которые, например, проводят какой-то эксперимент. Или это просто маяк, оставленный пришельцами. В любом случае, речь идет об объекте искусственного происхождения.

Колесников Андрей Опубликовано в Необычные явления   Теги Новости океан

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