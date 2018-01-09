Уфолог обнаружил НЛО-осьминога в долине Марафона на Марсе‍

Фото из открытых источников

Виртуальные уфологи, занятые поиском аномалий на фотографиях с других планет, обнаружили нечто странное на поверхности Марса. На снимке, который был передан на Землю марсоходом Opportunity, видно объект, напоминающий гигантского осьминога.

"Мы постоянно находим какие-то таинственные штуки на Красной планете, но огромный спрут с ужасающими на вид щупальцами — это что-то совсем уж невообразимое. НЛО, силуэты гуманоидных инопланетян, базы пришельцев — все это уже никого удивляет, а вот большой осьминог просто-таки поражает воображение", — цитируют тематические ресурсы авторов удивительного открытия.

Странный осьминог был обнаружен на склоне Хиннерс Поинт, что располагается в долине Марафона — здесь, как отмечают видавшие виды уфологи, постоянно находят те или иные необычности.

"В этом районе преобладают глинистые минералы. То есть, под поверхностью может присутствовать вода. А она, как вы знаете, является ключевым элементом, необходимым для существования привычной нам органической жизни", — говорят ученые.

Официальная наука, кстати, не может объяснить существование объектов, подобных гигантскому инопланетному осьминогу, о котором идет речь, сообщает издание tdnu.ru.