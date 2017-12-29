Журналисты увидели в активности НЛО над Европой «русский след»‍

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Странное свечение, которое недавно наблюдали в небе жители Германии и других европейских стран, никак не связано с активностью инопланетян. Светящийся след, как выяснилось, имел российское происхождение.

По данным, оказавшимся в распоряжении у немецкого таблоида Bild, источник таинственного свечения в небе — межконтинентальная ракета, которую испытывали военные из Российской Федерации.

"Уфологи-любители чуть было не посходили с ума, когда над Германией (да и над другими европейскими странами) появилось это загадочное облако. Еще бы, ведь эти парни теряют голову, даже если видят самолет, мигающий огнями в ночном небе. А тут целое светящееся облако! Но выяснилось, что облако не связано с НЛО или чем-то подобным — это всего лишь след от российской МБР", — пишет Bild.

Информация об испытаниях МБР, кстати, была официально подтверждена Министерством обороны Российской Федерации, так что это не домысел немецких журналистов, а факт.

Речь идет об испытаниях МБР РС-12М "Тополь", которые осуществлялись на полигоне, расположенном в Знаменске (почти сотня километров к востоку от Волгограда). От Волгограда далековато до Германии, однако, как видим, значительное расстояние — не помеха для российской боевой ракеты.