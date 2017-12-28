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НЛО возле МКС наблюдал за заменой солнечных панелей

Четверг, 28 Декабря 2017 13:01
НЛО возле МКС наблюдал за заменой солнечных панелей Фото из открытых источников

Международная космическая станция снова оказалась в центре внимания представителей инопланетных цивилизаций — на этот раз пришельцы наблюдали за процессом замены солнечных панелей, который осуществлялся на МКС двадцать шестого декабря.

 

По данным американского сообщества уфологов, в какой-то момент рядом с астронавтами МКС, которые выполняли работы в открытом космосе, показался НЛО, который практически со стопроцентной вероятностью был кораблем инопланетян.

 

"Некоторые специалисты говорят, что НЛО, который видели около МКС, был проявлением так называемого солнечного миража, однако это не так. Никакого миража не было, а был разведывательный корабль инопланетной расы, наблюдающей не только за нашей планетой, но и за астронавтами на ее орбите", — отмечают уфологи.

 

В NASA как всегда никак не прокомментировали инцидент с НЛО. Впрочем, в американском национальном аэрокосмическом агентстве в принципе не комментируют такие инциденты, так что удивляться не стоит.

 

Уфологи считают, что инопланетяне проявляют повышенный интерес к МКС, так как стремятся перенять передовые технологии землян в сфере строительства орбитальных станций.

Колесников Андрей Опубликовано в Необычные явления   Теги Новости НЛО

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