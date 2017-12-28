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Почему инопланетяне до сих пор не связались с нами? Мнение эксперта

Среда, 27 Декабря 2017 15:27
Почему инопланетяне до сих пор не связались с нами? Мнение эксперта Фото из открытых источников

Ученые с нашей планеты запустили несколько миссий, которые прилагают все силы для того, чтобы обнаружить разумную жизнь за пределами нашей планеты. Наиболее популярная из них - SETI.

 

Но не только SETI занята этими поисками. В полную силу в этих направлениях работают и Роскосмос, и NASA и другие организации. Но, не смотря на длительность поисков, успех пока так и не был достигнут.

 

Ученые неоднократно получали сигналы из космоса, но после тщательных проверок, всегда выясняется, что они все имеют искусственное происхождение.

 

Но почему молчат инопланетяне? Эксперт ToDay News Ufa полагает, что причина в расстояниях, которые отделяют Землю от разумных инопланетян. Между галактиками миллионы и миллиарды световых лет. Вероятно, он еще не дошел до Земли или вовсе потерялся по дороге.

 

Отметим, что многие астрономы вообще уверены, что жизнь на Земле уникальна и на других планетах живут разве что одноклеточные организмы.

Волкова Алена Опубликовано в Необычные явления   Теги Новости космос

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