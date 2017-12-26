Уфологи обнаружили на видео NASA боевой НЛО

Фото из открытых источников

Камеры, установленные на борту Международной космической станции, снова зафиксировали нечто очень и очень странное. Уфологи говорят, что в поле зрения систем наблюдения угодил НЛО.

Соответствующая запись (смотрите видео ниже) появилась на YouTube-канале известного в узких кругах виртуального уфолога, известного под псевдонимом Streetcap1.

Специалист говорит, что странного вида неопознанный летающий объект, запечатленный камерами Национального аэрокосмического агентства США, представляет собой боевой звездолет пришельцев.

"Тут даже неспециалисту видно, что это какой-то космический танк или что-то вроде того. Подобные объекты уже приближались к МКС ранее, однако в NASA продолжают никак не комментировать ситуацию. Что, в общем-то, предсказуемо — все-таки руководство NASA планомерно отрицает существование внеземного разума", — говорит Streetcap1.

Примечательно, что после того, как в записях с МКС стали появляться странные объекты, похожие на НЛО, в NASA приняли решение ограничить углы обзора камер, транслирующих картинку со станции. Уже один только этот факт свидетельствует в пользу того, что в американском космическом агентстве что-то скрывают.