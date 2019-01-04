10 самых бессмысленных и дорогих брендовых предметов, которые не каждый оценит по достоинству

Фото из открытых источников

Современные технологии настолько шагнули вперед, что даже представить сложно. Если раньше на прилавках в магазинах лежали изделия и продукты первой необходимости, то теперь ассортимент товаров гораздо шире. Без преувеличения там есть все и даже больше, есть даже такие вещи, о существовании которых многим неизвестно. И даже если они кажутся кому-то бессмысленными, то некоторые люди готовы отдать за «шедевры» немалые деньги. А чтобы не пребывать в неизвестности, знакомьтесь со списком из 10 самых нелепых и бессмысленных, но ОЧЕНЬ дорогих вещей.

1. Брендовый кирпич

Среди брендовых вещей от фирмы Supreme имеется такой предмет, как кирпич. Да, самый обыкновенный кирпич. Компания представила его в 2016 году. Однако, как и все вещи от известного бренда, кирпич стоит немало: за одну единицу нужно заплатить 30$, а стоимость дома, сложенного из таких «брендовых» кирпичей, составляет более 4 700 000$.

У большинства людей возникнет весьма уместный вопрос о том, кому нужен этот кирпич. Но, как говориться, на вкус и цвет... Попросили – сделали.

2. Бумажный пакет от известного дизайнера одежды Jil Sander

Поход в магазин за продуктами не будет уже казаться обыденным делом, если товар складывать в пакет, стоимостью в 290 долларов. «Vasari» представляет собой бумажный пакет, выполненный из покрытой особым составом прочной бумаги, имеющий отверстия для вентиляции. Конечно же, не обошлось и без логотипа известного кутюрье, нанесенного на лицевую сторону пакета. Как и в предыдущем случае, нашлись ценители и этого шедевра.

3. Пакетик для чая с бриллиантами от PG Tips

Искусные ценители чая видели и пробовали многое, но абсолютно новый продукт предстал перед ними в 2005 году, когда чайная компания PG Tips выпустила пакетик с чаем, инкрустированный бриллиантами. Кроме бриллиантового пакетика покупатель получит превосходнейший чай от PG Tips, и 280 драгоценных камней, которыми инкрустирован пакетик, нисколько не помешают наслаждаться ароматным напитком.

4. Канцелярская скрепка от дома мод Prada

До недавнего времени такой предмет как канцелярские скрепки считался одним из самых дешевых среди офисных принадлежностей. Но с выпуском брендовой скрепки стоимостью 185$ все поменялось. И даже если для большинства из нас скрепка всегда останется таковой, то члены дома мод Prada, создавшие эксклюзивное изделие из стерлингового серебра, так не считают.

5. Бумеранг стоимостью 1325$ от Chanel

Тому, что такая нестандартная вещица была произведена на свет, человечество обязано известному во всем мире дому моды Chanel. Представлен бумеранг был в 2017 году на очередной презентации весенне-летней коллекции и позиционируется как спортивный аксессуар. Однако поскольку бумеранг является австралийским культурным символом, австралийцы выразили французскому дому моды свое недовольство по неуважительному использованию их символики. Те, кто защищает Chanel, призывают австралийцев проще смотреть на дизайнерское решение и заняться более серьезными вопросами.

6. Сумка для покупок от дизайнеров компании Balenciaga

При совершении покупок в модных магазинах товар, как правило, складывают в сумки, выполненные из качественной бумаги. Но это не относиться к сумке, которая была выпущена дизайнерами Balenciaga. Материалом для нее служит 100-процентная телячья кожа. И если другие магазины предлагают пакеты для покупок бесплатно, то за сумку от Balenciaga придется отдать 1130$: именно в такую сумму ее оценили создатели.

7. Подвеска для хранения марихуаны от французов

Данное изделие было создано буквально сразу же после того, как в некоторых штатах известных стран (США, Англия) легализовали травку. Его создание принадлежит одному из французских домов мод Vetements. С одной стороны украшение ничего особенного из себя не представляет, выполнено оно в виде кулона, а с другой – внутри кулона имеются небольшие шипы из драгоценных камней и застежка на магните. Выполняется украшение как в серебре, так и в золоте, а ее цена не превышает 750$.

8. ЛЕГО из золота

Стоимость детальки ЛЕГО, представленной аукционным домом Catawiki в 2017 году, просто не укладывается в голове: целых 20 000$! Такая стоимость этого небольшого предмета (2,8 грамма) складывается исходя из его коллекционной редкости. Дело в том, что таких золотых кирпичиков в свое время было выпущено около 10 штук, и их обладателями стали некоторые члены одноименной компании, проработавшие в ней 25 лет, а также бизнес-партнеры. Сама по себе деталька стоит жалких 2118$.

9. Туалетная бумага из золота от компании Toilet Paper Man

Произведением искусства данный шедевр назвать сложно, однако не везде можно его увидеть. Продукт от австралийской компании Toilet Paper Man состоит из 3 слоев бумаги, в состав которой входит 4,8 грамма золота. Как уверяют производители, использование такой бумаги по назначению принесет человеку невероятное удовольствие. Пока создан 1 рулон золотой туалетной бумаги и стоит он совсем ничего – почти 1 миллион 220 тысяч долларов.

10. Еда для братьев наших меньших от Green Pantry

Желающие побаловать своих домашних питомцев элитным кормом от британской фирмы Green Pantry, могут приобрести кошачий корм за 920$. Однако эта цена всего лишь за пакетик корма, рассчитанного на месяц. В год хозяевам придется выложить 11 000$.

Состав корма достаточно необычен, если не сказать, что такого состава нигде нет. Корм состоит из черной икры, шотландского лосося, норфолкского лобстера, крабов, органической спаржи, шафрана и лебеды. И, конечно же, речи быть не может о содержании в корме ГМО, красителей и консервантов.