10 самых бессмысленных и дорогих брендовых предметов, которые не каждый оценит по достоинству

Современные технологии настолько шагнули вперед, что даже представить сложно. Если раньше на прилавках в магазинах лежали изделия и продукты первой необходимости, то теперь ассортимент товаров гораздо шире. Без преувеличения там есть все и даже больше, есть даже такие вещи, о существовании которых многим неизвестно. И даже если они кажутся кому-то бессмысленными, то некоторые люди готовы отдать за «шедевры» немалые деньги. А чтобы не пребывать в неизвестности, знакомьтесь со списком из 10 самых нелепых и бессмысленных, но ОЧЕНЬ дорогих вещей.
Среди брендовых вещей от фирмы Supreme имеется такой предмет, как кирпич. Да, самый обыкновенный кирпич. Компания представила его в 2016 году. Однако, как и все вещи от известного бренда, кирпич стоит немало: за одну единицу нужно заплатить 30$, а стоимость дома, сложенного из таких «брендовых» кирпичей, составляет более 4 700 000$.
У большинства людей возникнет весьма уместный вопрос о том, кому нужен этот кирпич. Но, как говориться, на вкус и цвет... Попросили – сделали.
Поход в магазин за продуктами не будет уже казаться обыденным делом, если товар складывать в пакет, стоимостью в 290 долларов. «Vasari» представляет собой бумажный пакет, выполненный из покрытой особым составом прочной бумаги, имеющий отверстия для вентиляции. Конечно же, не обошлось и без логотипа известного кутюрье, нанесенного на лицевую сторону пакета. Как и в предыдущем случае, нашлись ценители и этого шедевра.
Искусные ценители чая видели и пробовали многое, но абсолютно новый продукт предстал перед ними в 2005 году, когда чайная компания PG Tips выпустила пакетик с чаем, инкрустированный бриллиантами. Кроме бриллиантового пакетика покупатель получит превосходнейший чай от PG Tips, и 280 драгоценных камней, которыми инкрустирован пакетик, нисколько не помешают наслаждаться ароматным напитком.
До недавнего времени такой предмет как канцелярские скрепки считался одним из самых дешевых среди офисных принадлежностей. Но с выпуском брендовой скрепки стоимостью 185$ все поменялось. И даже если для большинства из нас скрепка всегда останется таковой, то члены дома мод Prada, создавшие эксклюзивное изделие из стерлингового серебра, так не считают.
Тому, что такая нестандартная вещица была произведена на свет, человечество обязано известному во всем мире дому моды Chanel. Представлен бумеранг был в 2017 году на очередной презентации весенне-летней коллекции и позиционируется как спортивный аксессуар. Однако поскольку бумеранг является австралийским культурным символом, австралийцы выразили французскому дому моды свое недовольство по неуважительному использованию их символики. Те, кто защищает Chanel, призывают австралийцев проще смотреть на дизайнерское решение и заняться более серьезными вопросами.
При совершении покупок в модных магазинах товар, как правило, складывают в сумки, выполненные из качественной бумаги. Но это не относиться к сумке, которая была выпущена дизайнерами Balenciaga. Материалом для нее служит 100-процентная телячья кожа. И если другие магазины предлагают пакеты для покупок бесплатно, то за сумку от Balenciaga придется отдать 1130$: именно в такую сумму ее оценили создатели.
Данное изделие было создано буквально сразу же после того, как в некоторых штатах известных стран (США, Англия) легализовали травку. Его создание принадлежит одному из французских домов мод Vetements. С одной стороны украшение ничего особенного из себя не представляет, выполнено оно в виде кулона, а с другой – внутри кулона имеются небольшие шипы из драгоценных камней и застежка на магните. Выполняется украшение как в серебре, так и в золоте, а ее цена не превышает 750$.
Стоимость детальки ЛЕГО, представленной аукционным домом Catawiki в 2017 году, просто не укладывается в голове: целых 20 000$! Такая стоимость этого небольшого предмета (2,8 грамма) складывается исходя из его коллекционной редкости. Дело в том, что таких золотых кирпичиков в свое время было выпущено около 10 штук, и их обладателями стали некоторые члены одноименной компании, проработавшие в ней 25 лет, а также бизнес-партнеры. Сама по себе деталька стоит жалких 2118$.
Произведением искусства данный шедевр назвать сложно, однако не везде можно его увидеть. Продукт от австралийской компании Toilet Paper Man состоит из 3 слоев бумаги, в состав которой входит 4,8 грамма золота. Как уверяют производители, использование такой бумаги по назначению принесет человеку невероятное удовольствие. Пока создан 1 рулон золотой туалетной бумаги и стоит он совсем ничего – почти 1 миллион 220 тысяч долларов.
Желающие побаловать своих домашних питомцев элитным кормом от британской фирмы Green Pantry, могут приобрести кошачий корм за 920$. Однако эта цена всего лишь за пакетик корма, рассчитанного на месяц. В год хозяевам придется выложить 11 000$.
Состав корма достаточно необычен, если не сказать, что такого состава нигде нет. Корм состоит из черной икры, шотландского лосося, норфолкского лобстера, крабов, органической спаржи, шафрана и лебеды. И, конечно же, речи быть не может о содержании в корме ГМО, красителей и консервантов.
В опубликованном в последних числах декабря 2018 года Всероссийским центром изучения общественного м...
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