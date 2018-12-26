10 интересных изобретений будущего, которыми уже сейчас можно удивить друзей и близких

Фото из открытых источников

В век новейших технологий трудно уже кого-то удивить смартфонами, планшетами или другими современными гаджетами. Однако изобретатели, великие умы нашей планеты, каждый день трудятся над теми изобретениями, которые облегчают нашу жизнь и делают ее интереснее. И если в преддверие праздников кто-то ломает голову над подарками, то подборка из 10 изобретений будущего наверняка поможет решить этот нелегкий вопрос. Перед некоторыми изобретениями не сможет устоять даже самый искушенный ценитель.

1. Проецируемая на стол клавиатура

Если до недавнего времени данное устройство казалось несбыточной мечтой, то сегодня оно доступно практически каждому человеку. Устройство представляет собой изображение, проецируемое на любую ровную поверхность, не имеющее привычных для всех клавиш.

Компактность клавиатуры делает данное устройство максимально удобным, что очень важно для фрилансеров, которые по достоинству смогут оценить такой подарок. Главное, чтобы в комнате, в которой используется клавиатура, не было очень светло, поскольку есть вероятность не попасть пальцами по нужным символам.

2. Терморегулирующая кружка

Если остывший кофе на рабочем столе для многих явление весьма привычное, то с кружкой Ember о нем можно забыть навсегда. Терморегулирующая кружка поддерживает необходимую температуру напитка столько времени, сколько требуется. Управление данным устройством обеспечивается со смартфона через специальное приложение.

3. Часы-будильник, помогающие легко проснуться

Пищащие и кричащие будильники давно канули в прошлое. На смену им пришли часы-будильник, способные постепенно разбудить человека, не травмируя его психику. Специальный свет, встроенный в часы, начинает постепенно разгораться за полчаса до пробуждения, имитируя естественный рассвет. Данное действие сопровождается мелодией, которую выбирает хозяин будильника. Пожалуй, для «сов» лучшего подарка не найти.

4. Идеальное селфи обеспечено

Любители позировать перед своими смартфонами, безусловно, оценят приспособление, способное скрыть все изъяны и несовершенства на лице. С помощью специального светового кольца, устанавливаемого на смартфон или ноутбук, можно получить фото мечты. Благодаря различным режимам устройство позволяет делать идеальные селфи в разное время суток. Теперь становится понятным, почему фото блогеров такие безупречные.

5. С роботом «Сомнокс» бессонница не страшна

Созданный голландскими учеными робот Сомнокс» способен улучшать качество сна и помогает людям бороться с бессонницей. Он выглядит как подушка, которую во время сна можно обнимать, представляя, что рядом кто-то находится. Кроме того, робот может воспроизводить музыку, которая расслабляет человека и помогает быстрее заснуть.

6. 360-ти градусная камера для смартфонов

С данным устройством отпадает необходимость приобретать смартфоны с двумя камерами. 360-ти градусная камера, которая легко крепится на смартфон, благодаря высокому разрешению позволяет снимать видео отличного качества. А водонепроницаемый корпус делает возможной съемку под водой.

7. С прозрачным тостером тосты не сгорят

Необходимость щелкать кнопку тостера с целью посмотреть степень готовности тостов уже отпала. Теперь для удобства есть прозрачный тостер, позволяющий следить за приготовлением тостов через прозрачное термостойкое стекло.

8. Ручка, рисующая на кофе

Практически всегда походы в кафе сопровождаются заказом чашечки кофе с красивым рисунком на белой пышной пенке от сливок. И, как правило, многим хочется повторить такой рисунок в домашних условиях с целью порадовать близких. Но не всегда и не у всех это получается. К счастью, с ручкой для рисования на кофе даже дети смогут выполнить рисунок не только на любимом взрослыми напитке, но и на любом блюде. В специальный отсек для «чернил» можно засыпать корицу, сахар, какао или любой другой сыпучий ингредиент и наслаждаться получившимся результатом.

9. Лампа для отношений на расстоянии

Когда любящие люди находятся на удаленном расстоянии, им все равно хочется прикоснуться друг к другу. С лампой для отношений на дистанции это вполне возможно сделать: даже если не прикоснуться друг к другу, то хотя бы передать свои импульсы. Одна лампа включается от прикосновения руки, а вторая, находящаяся на любом расстоянии, тоже начинает светиться. Меняющийся цвет лампы создает неповторимое ощущение близости.

10. Весы, определяющие калорийность продуктов

С такими весами следить за своим весом стало гораздо проще. Не нужно ломать голову и считать количество калорий в продуктах перед их употреблением. Достаточно положить продукт на весы и нажать нужную кнопку. На экране весов будет указано количество микроэлементов и калорий, содержащихся в продукте, а также его масса в граммах или унциях. Удобное устройство для расчета каждодневного рациона.