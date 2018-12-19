10 людей с очень странными особенностями, которые поразят любого

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Все люди индивидуальны, и у каждого из нас есть свои особенности. Только кому-то эти особенности достаются с рождения и заложены генами, а кто-то специально хочет выделиться из толпы и произвести на всех окружающих сильное впечатление.

Среди семимиллиардного населения нашей планеты имеются те, кто действительно заставит людей обернуться и посмотреть вслед.

1. Рекордсмен среди мужчин по длине волос

Многие мечтают о длинных волосах. Но что будет с ними, если не стричь их на протяжении всей жизни? Об этом не понаслышке знает человек, который до недавнего времени проживал во Вьетнаме. Во-первых, к моменту фиксирования мирового рекорда длина его волос составляла 6,8 метра (волосы не стриглись более 50 лет). А во-вторых, с мытьем волос Тран Ван Хай (так звали мужчину) также не заморачивался, проводил он эту процедуру всего лишь несколько раз.

Стричь волосы ему не позволяла вера в то, что стрижка отнимает у мужчины жизненные силы и энергию. Поэтому за 50 лет волосы успели отрасти до рекордной длины.

2. Бабулька с рогом

Жительница Китая, которой уже 87 лет, прославилась на весь мир тем, что у нее на лбу вырос настоящий рог. Если рассматривать данный феномен с научной точки зрения, то этому найдется объяснение: данное проявление имеет название роговая кератома, а по-простому – доброкачественная опухоль.

3. От такого взгляда мурашки бегут по телу!

Актрисе Джалисе Томпсон удается обращать на себя внимание: она обладает такой особенностью, которая позволяет ей невероятно сильно выпучивать свои глаза. Зрелище, конечно, не из приятных, но, скорее всего, мало найдется тех, кто сумеет повторить данный трюк.

4. Человек, умерший от металлоискателя

Джеральд Роджерс – страшный любитель пирсинга – умер от металлоискателя прямо в аэропорту, когда проходил через него. На все заверения сотрудников службы безопасности не делать этого, мужчина все равно прошел через устройство, за что поплатился жизнью. Произошло это по одной простой причине: не только тело Джеральда, но и лицо, которое впоследствии буквально оторвало, было усыпано серьгами.

5. Кто сможет не спать 45 лет?

Ответ на этот казалось бы нелепый вопрос есть: человек по имени Тай Нгок, который не смыкает глаз уже 45 лет. Последний раз этот старик спал в 1973 году. Причина такого поведения – грипп, которым Тай Нгок переболел как раз в 1973 году. Врачи, обследовавшие мужчину, пришли в недоумение: как можно оставаться таким энергичным не спав 45 лет.

6. Память на все 100!

Если кто-то подумает, что помнить все невозможно, то будет абсолютно не прав. Доказательством тому служит Боб Петрелла – человек с феноменальной памятью. Из своих 58 лет жизни 53 последних года этот мужчина может описать в мельчайших подробностях. Говорить о том, что он помнит все, что связано с ним, с близкими родственниками и друзьями, смешно, поскольку Боб помнит счета всех футбольных матчей за несколько лет, а также всех призеров премии «Оскар» с 1971 года. Если кто-то не помнит и десятка телефонных номеров из своей записной книги, то Боб без труда восстановил по памяти весь список номеров из своей телефонной книги.

7. Человек, которому жуткий холод нипочем

Есть в мире человек, который выдерживает жуткий холод и в любой мороз готов прогуляться босиком по холодному снегу или льду. «Ледовый человек» – такое прозвище получил Уим Хофф, способности которого за пределами разумного. Провести 2 часа в ледяной воде и чувствовать себя хорошо – это вам не шутки.

8. Осиная талия

О красивой и стройной фигуре мечтает любая девушка. Но мечтать – это одно, а вот делать что-то для этого – абсолютно другое. Желание Мишель Кобке из Германии воплотилось в реальность: с помощью корсета, который девушка носит не снимая, она смогла уменьшить свою талию с 63,5 сантиметров до 40,6 сантиметров. Достичь мирового рекорда по осиной талии, который принадлежит американке Кэти Юнг (38,1 см), Мишель пока не удалось, но, как заявляет девушка, на достигнутом она не собирается останавливаться и хочет установить новый рекорд.

9. Человек-волк

Растительность на человеческом теле – достаточно нормальное явление. Однако этого не скажешь о Ю Чжэнхуань, который проживает в Китае. Лицо, руки, ноги и все остальные части тела покрыты волосами. Если для окружающих такой феномен кажется забавным, то мужчина испытывает жуткий дискомфорт несмотря на свою популярность среди китайского населения.

10. Самый большой в мире рот

Засунуть лампочку в рот, а затем без последствий ее достать? Легко! Такой трюк может повторить Франциско Доминго Хоаким, житель Анголы, ведь его рот может раскрываться на целых 17 сантиметров! Скорее всего, поговорка «рот до ушей хоть завязочки пришей» была придумана для этого парня. Демонстрируя свои возможности, Франциско поместил банку из под кока-колы себе в рот, а потом благополучно ее извлек.

Вот такие люди окружают нас и поражают своими неординарными способностями.