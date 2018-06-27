ТОП-10 необычных и интересных животных в мире

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Животные и насекомые окружают нас везде и всюду. Многие из нас в качестве домашних животных заводят котиков, собачек, енотов, шиншилл и других экзотических животных. К ним люди уже давно привыкли и не воспринимают их как нечто нестандартное. Однако природа настолько удивительна, что порой встречаются такие особи, которые не то чтобы трогать противно, на них смотреть не хочется. И таких странных, ужасных и непривычных для человека существ достаточно много. Предлагаем вниманию читателей ТОП из 10 самых необычных животных в мире.

1. Морской огурец

Это беспозвоночное животное имеет еще несколько названий: голотурия, морская кубышка, трепанг. Из названия понятно, что морской огурец обитает в чистых водах морей и океанов и может чувствовать себя превосходно абсолютно на любой глубине. На вид, конечно, это не очень приятное существо, однако его мясо считается деликатесом из-за содержания около 40 полезных элементов.

2. Кокосовый краб или пальмовый вор

Этот десятиногий краб представляет собой достаточно большое членистоногое животное, достигающее в длину 40 сантиметров и массой почти 4 килограмма. Свое название краб получил, скорее всего, из-за любви к кокосу во всех смыслах: он питается кокосом, а место своего обитания выстилает растительными волокнами, которые добывает из кокосовых орехов.

3. Травоядный дракула

Это животное относится к млекопитающим летучим мышам. Они достаточно маленькие и в отличие от своих серых сородичей питаются исключительно растительной пищей. Их внешний вид оставляет желать лучшего, зато они безобидны.

4. Лягушка, живущая под землей

Научное название этого животного звучит как Nasikabatrachus sahyadrensis. Относительно недавно выявленный вид, поскольку эта лягушка живет и питается всю свою жизнь под землей и абсолютно невидна для окружающих. На поверхности земли ее можно увидеть только в течение 2 недель, когда происходит спаривание. Данный вид попал в 20-ку самых некрасивых существ на земле.

5. Скапаноринх

Данное название принадлежит акуле, от одного вида которой можно потерять сознание. Естественно акула-домовой (это одно из ее названий) представляет потенциальную опасность для человека, но из-за ее обитания на глубинах случайно встретить это животное не получится.

6. Гуидак

Это животное представляет собой довольно крупного двустворчатого моллюска, вес которого может достигать 1,5 килограмм. Продолжительность жизни этих моллюсков составляет в среднем 146 лет, а самый «старый» представитель этого вида моллюсков дожил до 160 лет. Мясо гуидака не очень мягкое, однако, больше всего по душе оно приходиться японцам и китайцам.

7. Минога

Минога – представитель отряда безчелюстных. Является паразитом крупных рыб, присасываясь к ним с помощью роговых зубов. Относится к хищникам, поскольку основу питания составляют кровь и мышцы рыб, на которых они паразитируют. Эти животные в основном ночью проявляют свою активность. На нерест миноги уходят в конце июня – начале июля. Интересен тот факт, что самцы миногов после спаривания погибают.

8. Звездорыл

Это животное по внешности схоже с европейским кротом, только его рыльце похоже на звезду с отходящими от нее 22 лучиками. Основу питания звездоносов составляют дождевые черви, личинки и насекомые. Еще одно отличие звездоносов от обычных кротов состоит в том, что они умеют плавать, а также добывать себе пищу в воде. На звездорылов ведут охоту совы, хищные птицы, скунсы, а также их истреблением занимаются люди на своих приусадебных участках.

9. Умбония спиноза

Это скорее не животное, а насекомое, даже достаточно приятной яркой внешности. Ученые относят этих жуков к цикадам. Питание спинозы происходит посредством клюва, которым жук прокалывает растения и затем высасывает из него сок. Если не знать, что на ветке сидит этот жук, то вполне можно принять его за шип. Этот вид насекомых распространен в основном в Южной Америке, там, где преобладает тропический климат.

10. Моль-пудель

Очень милое существо получило такое название благодаря своему внешнему виду, в котором сочетаются форма моли и шерсть пуделя. Этот вид был выявлен в 2009 году. Прекрасная венесуэльская моль завораживает своей красотой и вводит в недоумение любого, кто когда-либо имел возможность ее лицезреть. И человека, у которого не очень выдающаяся внешность, сложно будет после увиденного назвать молью.

Это лишь малый список тех животных, о которых есть что рассказать, и о которых хочется узнать побольше. Природа постаралась и создала богатство и разнообразие различных видов животных и насекомых. И с каждым ее движением появляются все новые и новые виды, которые становятся объектами для изучения.