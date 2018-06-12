10 психологических трюков, помогающих в общении с людьми

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Среди нас есть много людей, с которыми очень тяжело общаться, не вооружившись психологическим оружием. Хорошо, если общение с этими людьми не обязательно, но когда общение напрямую связано с трудовой деятельностью, то тут уж ничего не поделаешь. Как говориться: «надо, значит надо». Увольняться с работы ради того, чтобы избежать неприятное общение, конечно же не нужно, а вот узнать про психологические приемы, с помощью которых можно повлиять на «тяжелых» людей, пожалуй, будет полезным занятием для каждого. Итак, 10 психологических трюков, помогающие в обыденной жизни.

1. «Глаза в глаза»

Всем известно, что человек отводит взгляд от собеседника тогда, когда тот пристально смотрит ему в глаза. Этим приемом можно пользоваться, когда заданный вопрос вам не совсем понятен, а переспрашивать вроде бы неприлично. Стоит всего лишь уверенно посмотреть человеку, задавшему вопрос, в глаза, как он тут же даст на него разъяснения или же повторит его снова.

2. Спокойствие, только спокойствие …

Несомненно, у каждого в жизни бывали такие ситуации, когда спор между двумя людьми переходил в громкую брань. Но не каждый знает, что при разговоре лучше вести себя спокойно и не повышать голос на собеседника. Глядя на то, как вы спокойно реагируете, человек, который настроен на «громкую» беседу, постепенно начнет «остывать», а затем и вовсе станет чувствовать себя виноватым. Не пройдет и нескольких минут, когда последний начнет просить прощения за такой разговор.

3. Уменьшение расстояния успокаивает

Никому бы из нас не хотелось бы попасть под «горячую руку» руководства, но некоторым это не удается. Брошенная начальником вслед фраза: «я тебе устрою», - звучит многообещающе. Для того, чтобы на собрании на вас не обрушился весь гнев вашего руководителя, нужно просто сесть как можно ближе к нему. Такой психологический прием снизит уровень агрессии в вашу честь и краснеть перед коллективом будет уже не так страшно.

4. Называйте людей по именам

Всем людям приятно, когда к ним обращаются по именам. Безликое обращение типа «ты» не настраивает вашего собеседника на нормальное общение. Если вы заботитесь о хорошей репутации среди коллег, друзей и знакомых, то гораздо лучше будет обращаться к этим людям по именам. В эти моменты люди чувствуют себя какими-то особенными, нужными и стараются ответить взаимностью.

5. Просить милости нужно у уставшего

Порой кажется, что есть вещи, которые получить или достигнуть невозможно, особенно когда в этом задействованы другие лица. Но это совсем не так. Стоит просто дождаться, когда нужный человек устанет, и тогда обращаться к нему с просьбой. Уставший человек гораздо более сговорчивый, нежели тот, кто полон сил. Однако злоупотреблять таким приемом не рекомендуется, поскольку и уставший человек может быть очень зол.

6. Чем больше выбора, тем сложнее принять решение

Всем известны времена, когда выбор чего-либо был ограничен и вопрос о том, что купить, решался очень быстро сам собой. Так и в решениях: чем больше выбора мы себе даем, тем сложнее нам что-либо решить. Для быстрых решений нужно ограничить выбор парой позиций, которые удастся рассмотреть более детально и досконально.

7. Уверенный человек держит спину прямо

Для того, чтобы быть полностью в себе уверенным, одного чувство уверенности недостаточно. Человек с прямой спиной для окружающих кажется гораздо уверенным, чем сутулый. Поэтому, если хотите произвести впечатление на окружающих, держите спину прямо, а нос – по ветру. И тогда успех вам точно обеспечен.

8. «Камень, ножницы, бумага» …

Всем нам известно игра «камень, ножницы, бумага», в которой не особо сложные правила. Конечно, в рабочее время увлекаться игрой не стоит, а вот во время перерыва вполне можно размять свои пальчики. И для того, чтобы выигрывать в 90% случаях, перед игрой нужно задать своему сопернику любой вопрос. Размышление над вопросом собьет его с толку, и, наверняка, он выкинет «ножницы».

9. Искренне радуйтесь встрече

Психологи рекомендуют заставлять себя проявлять радость при встрече с человеком, однако, это не совсем хороший прием. Заставлять себя не надо, нужно действительно радоваться, причем искренне, тогда человек почувствует ваше отношение, и встреча получится замечательной. И с каждой последующей встречей отношения будут еще теплее. Никогда не задумывались, почему коты и собаки так радуются, когда мы возвращаемся домой?

10. Просить о помощи нужно правильно

Зачастую, когда мы просим человека о помощи, нам в этом отказывают. Оказывается, просить о помощи нужно тоже правильно. Фраза «мне очень нужна твоя (ваша) помощь» оказывается гораздо действеннее, чем простое «может ты мне поможешь?». Человеку нравится ощущать себя нужным, а в случае отказа в помощи, появляется чувство вины. А как известно, виноватым себя никто не хочет чувствовать.

Вот такие нехитрые трюки помогут вам быть не только в центре внимания, но и не быть обиженным или оскорбленным.