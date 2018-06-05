"Мы в ответе за тех, кого приручили"... ТОП-10 интересных фактов о братьях наших меньших - собаках

Как ни крути, а собаки являются самыми верными и преданными существами на всем белом свете. Они настолько умны и отзывчивы, что многие даже не могут себе представить насколько. Не зря люди обзаводятся этими питомцами, поскольку знают, что на них можно рассчитывать: они не только хорошие охранники, но в некоторых случаях они не хуже няньки в человеческом облике справляются с маленькими детьми. Возможно, информация, представленная в этой статье, поможет некоторым людям по-другому взглянуть на это доброе и преданное существо.
Некоторые люди считают собак, мягко говоря, не очень умными животными. Однако доказано, что интеллект собаки развит примерно также, как у двухлетнего ребенка. Они способны решать простейшие задачи по математике, вести счет до «5», а также наши слова и жесты для них ни пустой звук: они различают около 250 слов и жестов. Даже тот факт, что собаки ищут себе пропитание с помощью метро, то есть передвигаются на дальние расстояния не на своих лапах, а на общественном транспорте, уже должно многих впечатлить и заставить людей не сомневаться в умственных способностях собак.
Принято полагать, что мокрый нос собаки является признаком того, что питомец здоров и чувствует себя хорошо. Но это не совсем так. Дело в том, что мокрый нос для собаки является инструментом охлаждения, как у людей, например, кожа. Помимо этой функции, с помощью мокрого носа собаки лучше и быстрее улавливают запахи, нежели сухим.
Традиция надевать своему питомцу ошейник с шипами пошла еще с Древней Греции, когда на собак нападали волки. С целью защиты шеи собак от укусов диких зверей и изобрели ошейники с шипами. Сейчас такие ошейники носят только декоративную функцию, придавая собакам бойцовых пород брутальности.
Замечал ли кто-нибудь что от некоторых собак исходит запах кукурузных чипсов? Если да, то такой феномен носит название «Frito Feet». И вовсе не потому, что ваш домашний друг нашел пачку с чипсами и съел ее. А потому что на лапах питомца скопилось столько бактерий, что они начали уже издавать специфический запах. В таком случае собака нуждается в скорейшей помывке.
Казалось бы, чем может навредить шум дождя собакам? Оказывается, может. У них настолько чувствительные к шуму дождя уши, что это может нанести вред животным. Именно поэтому редко можно увидеть собаку на улице во время дождя, только если ей вообще некуда спрятаться.
Многие из нас – сладкоежки, и не представляют без сладкого своей жизни. А вот для собак сладкое противопоказано, поскольку в организме животных нет таких ферментов, которые, например, расщепили бы теобромин, содержащийся в шоколаде. Поэтому от больших доз сладкого питомец может умереть.
Ни для кого не секрет, что все без исключения собаки умеют и могут плавать. Но рекордсменом в данном виде спорта являются Ньюфаундленды, которые в воде преодолевают достаточно большие расстояния и по завершении заплыва выходят из воды... сухими. Лучше всех плавать им помогают их перепончатые лапы, а шерсть не напитывает воду.
Большинство из нас даже не представляют, каких размеров могут достигать эти удивительные животные. Известно, что рост самой большой в мире собаки составляет 2 метра 20 сантиметров. Данный титул принадлежит представителю такой породы, как немецкий дог. А ее противоположностью, то есть самой маленькой собачкой является чихуахуа, рост которой не больше металлической банки из-под Coca-Cola.
Собаки не различают цвета. На этот счет у ученых есть 2 мнения: одно гласит, что у животных есть способность различать цвета, так как они реагируют на сигналы светофора, а второе гласит, что собаки реагируют на их расположение на светофоре, а также на толпу людей, которые либо стоят, либо двигаются. Зато собаки способны видеть и различать предметы в темноте.
Наверное, нет ни одной собаки, которая бы ночью не издавала воющих звуков, Основное причиной этого является их врожденный инстинкт, то есть как у волков, от которых и произошли собаки. А уж потом это жуткое чувство голода, скука, болезнь и другие причины, которые являются второстепенными.
Все-таки загадочные они, наши домашние питомцы, но в то же время дружелюбные и общительные.
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