"Мы в ответе за тех, кого приручили"... ТОП-10 интересных фактов о братьях наших меньших - собаках

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Как ни крути, а собаки являются самыми верными и преданными существами на всем белом свете. Они настолько умны и отзывчивы, что многие даже не могут себе представить насколько. Не зря люди обзаводятся этими питомцами, поскольку знают, что на них можно рассчитывать: они не только хорошие охранники, но в некоторых случаях они не хуже няньки в человеческом облике справляются с маленькими детьми. Возможно, информация, представленная в этой статье, поможет некоторым людям по-другому взглянуть на это доброе и преданное существо.

1. Интеллект

Некоторые люди считают собак, мягко говоря, не очень умными животными. Однако доказано, что интеллект собаки развит примерно также, как у двухлетнего ребенка. Они способны решать простейшие задачи по математике, вести счет до «5», а также наши слова и жесты для них ни пустой звук: они различают около 250 слов и жестов. Даже тот факт, что собаки ищут себе пропитание с помощью метро, то есть передвигаются на дальние расстояния не на своих лапах, а на общественном транспорте, уже должно многих впечатлить и заставить людей не сомневаться в умственных способностях собак.

2. Мокрый нос

Принято полагать, что мокрый нос собаки является признаком того, что питомец здоров и чувствует себя хорошо. Но это не совсем так. Дело в том, что мокрый нос для собаки является инструментом охлаждения, как у людей, например, кожа. Помимо этой функции, с помощью мокрого носа собаки лучше и быстрее улавливают запахи, нежели сухим.

3. «Шипованый» ошейник

Традиция надевать своему питомцу ошейник с шипами пошла еще с Древней Греции, когда на собак нападали волки. С целью защиты шеи собак от укусов диких зверей и изобрели ошейники с шипами. Сейчас такие ошейники носят только декоративную функцию, придавая собакам бойцовых пород брутальности.

4. «Чипсовый» запах

Замечал ли кто-нибудь что от некоторых собак исходит запах кукурузных чипсов? Если да, то такой феномен носит название «Frito Feet». И вовсе не потому, что ваш домашний друг нашел пачку с чипсами и съел ее. А потому что на лапах питомца скопилось столько бактерий, что они начали уже издавать специфический запах. В таком случае собака нуждается в скорейшей помывке.

5. Шум дождя

Казалось бы, чем может навредить шум дождя собакам? Оказывается, может. У них настолько чувствительные к шуму дождя уши, что это может нанести вред животным. Именно поэтому редко можно увидеть собаку на улице во время дождя, только если ей вообще некуда спрятаться.

6. Сладкое опасно для собак

Многие из нас – сладкоежки, и не представляют без сладкого своей жизни. А вот для собак сладкое противопоказано, поскольку в организме животных нет таких ферментов, которые, например, расщепили бы теобромин, содержащийся в шоколаде. Поэтому от больших доз сладкого питомец может умереть.

7. «Выйти сухими из воды»

Ни для кого не секрет, что все без исключения собаки умеют и могут плавать. Но рекордсменом в данном виде спорта являются Ньюфаундленды, которые в воде преодолевают достаточно большие расстояния и по завершении заплыва выходят из воды... сухими. Лучше всех плавать им помогают их перепончатые лапы, а шерсть не напитывает воду.

8. «Слон и Моська»

Большинство из нас даже не представляют, каких размеров могут достигать эти удивительные животные. Известно, что рост самой большой в мире собаки составляет 2 метра 20 сантиметров. Данный титул принадлежит представителю такой породы, как немецкий дог. А ее противоположностью, то есть самой маленькой собачкой является чихуахуа, рост которой не больше металлической банки из-под Coca-Cola.

9. Красный или зеленый? Наверное, серый...

Собаки не различают цвета. На этот счет у ученых есть 2 мнения: одно гласит, что у животных есть способность различать цвета, так как они реагируют на сигналы светофора, а второе гласит, что собаки реагируют на их расположение на светофоре, а также на толпу людей, которые либо стоят, либо двигаются. Зато собаки способны видеть и различать предметы в темноте.

10. Ночной вой

Наверное, нет ни одной собаки, которая бы ночью не издавала воющих звуков, Основное причиной этого является их врожденный инстинкт, то есть как у волков, от которых и произошли собаки. А уж потом это жуткое чувство голода, скука, болезнь и другие причины, которые являются второстепенными.

Все-таки загадочные они, наши домашние питомцы, но в то же время дружелюбные и общительные.