Числа в нашей жизни… Что они значат для нас? Какое влияние они оказывают на наше сознание? 10 интересных фактов о числах

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Цифры и числа сопровождают нас с первого дня появления на свет и до самого последнего дня. Мы встречаем их везде: в науке, технике, в обыденной жизни, в магазине и так далее. А такая наука, как математике, и вовсе является царицей цифр, чисел и знаков.

По сути, все числа и цифры одинаковы, различие только в написании. Однако большинство людей так не думают и придают числам и цифрам определенные значения, а комбинаций некоторых цифр даже побаиваются. О том, что же таят в себе некоторые числа и цифры, и будет сегодняшняя статья.

1. «Zero»

Многие считают, что цифра «ноль» ничего не обозначает и не несет никакой информации. «Ноль» — значит пусто, особенно для тех, кто смотрит в свое портмоне и не видит там денег. Но не для математиков и программистов, для которых эта цифра является основоположником этих наук. Кстати, «0» является единственной цифрой, которая не может быть представлена римскими цифрами. Эту цифру придумал индийский математик Арьябхатта.

2. 3,14159 или число «Пи»

Число «Пи», которое используется во многих областях науки, появилось благодаря усердному старанию ученых и математиков. Для его расчетов даже был создан компьютер со сверхспособностями. Мы привыкли использовать это число с 5 знаками после запятой. Но на самом деле, «Пи» имеет после запятой 1,24 триллиона цифр. Такую цифру удалось вывести благодаря компьютеру Hitachi SR 8000.

3. Цифра «4»

Для россиян цифра «2» всегда ассоциировалась со смертью, именно 2 цветка принять возлагать на могилу усопшего. Но не везде такое количество принято за правило. Например, для жителей стран Азии числом смерти является «4». На фоне боязни этого числа у многих людей этих стран развивается болезнь под названием тетрафобия. В связи с этим во многих многоэтажных зданиях отсутствуют этажи, содержащие цифру «4».

4. «Пятница 13-е»

Число «13» во многих странах считается неудачным, а многие считаю его и вовсе проклятым. Именно поэтому уже в странах США нет этажей с номером 13, а «Формула-1» не нумерует машины этим числом. Но не стоит бояться этого числа, ведь как известно, рожденные в «пятницу 13-го» люди достигали больших высот и их жизнь далеко не такая чертовская, как по мнению большинства должна быть. Например, индейцы Майя считают число «13» добрым и благоприятным.

5. «40» ножек

Принято считать, что насекомое «сороконожка» получила название именно от числа своих ножек. К сожалению, это большое заблуждение. У каждого вида этого насекомого может быть от тридцати до четырехсот ножек.

6. «666»

Для многих людей такая комбинация цифр кажется дьявольской, дикой. И, скорее всего, не наберется много желающих сесть за руль автомобиля, которому присвоен такой номер. Такое поведение людей объясняется тем, что эта комбинация цифр олицетворяет библейского героя-демона Антихриста. Но времена, к счастью, уже не те, и считать нужно совсем по-другому: не нужно бояться дат, в которых есть комбинация из трех шестерок, тем более, что в эти даты произошло немало хороших событий.

7. Число «7» действительно счастливое?

Большинство людей полагают, что число «7» приносит им счастье и благодать. Скорее всего, данная теория возникла благодаря некоторым известным открытиям или событиям. Например, всем известно «7 чудес света», «7 цветов радуги» или же «7 дней в неделе». Ведь никто не испытывает дискомфорта от данного числа. Число «7» используется в религии, культуре, психологии и других областях.

8. Цифра «8» или «бесконечность»

Число «8» прекрасно во всех смыслах, как ни крути: если расположить ее горизонтально, то получится символ «бесконечности», означающий бесконечное счастье. Люди, рожденные в это число, обладают верностью и честностью, что немаловажно для счастливого будущего.

9. «69»

Как относиться к сочетанию цифр «6» и «9», многие не знают. Но тот факт, что женщина, родившая 69 детей на протяжении всей своей жизни, заставляет задуматься о многом. Число «69» также относится к «счастливым» благодаря похожести своих составляющих. А наиболее известным это число считается в партнерских отношениях противоположных полов.

10. Ну и, конечно же, знаменитое число «40»...

Принять считать, что День рождения в 40 лет отмечать нельзя. Объясняется это тем, что число «40» приравнивается к количеству дней, прошедших со дня смерти человека, когда его поминают. Исходя из такой логики не стоит отмечать 1 годик или 9 лет со дня рождения ребенка? Но почему-то именно 40 недель женщина вынашивает ребенка под своей грудью.