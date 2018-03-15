ТОП 10 фактов о лесных пожарах

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Пожар… Одно из самых страшных слов для человечества. Огонь не щадит никого, на его пути никогда нет никаких преград, он уничтожает все: дома, леса, животных, людей, здания и сооружения, транспорт. А лесной пожар страшен тем, что его масштабы могут простираться на сотни метров, затрагивая, животный, растительный мир, а также жилища людей. Чтобы хоть как-то повлиять на положительный исход лесного пожара, предлагаем вниманию общественности интересные факты о лесных пожарах.

1. Для того, чтобы потушить 1 м2 торфяника, требуется 1 тонна воды

Торф имеет свои особенности, из-за которых его очень непросто потушить в случае возгорания. Все дело в том, что торф состоит из нескольких слоев. Причем слои образуются из остатков растительного происхождения, которые еще до конца не перегнили. Вода очень плохо проникает в торф, но если она в него проникла, то ее вес гораздо больше, чем вес самого торфа. Когда торф горит, то происходит выделение битумных смол, которые при кипении выделяются в атмосферу. В этом случае торф уже не напитывается водой, и образуется кокс – вещество, которое требует серьезных механических воздействий для того, чтобы его разбить. Тушить его водой, которая льется сверху, бессмысленно. На него нужно воздействовать механически. Более подробную информацию том, какие виды лесных пожаров существуют, читайте на сайте пожарных.

2. Сухая трава и торф не загораются просто так

В народе бытует мнение, что сухая трава и торф могут загореться от высокой температуры летом. Но это далеко не так. Это явление имеет место быть, но не так часто, как пожар от рук человека. Природные явления типа гроза, солнце или извержение вулкана не настолько часто становятся причиной лесных пожаров, как окурки, брошенные в лесу, не затушенные костры, а самой основной причиной является выжигание сухой травы. Даже искры, вылетающие из ржавой выхлопной системы автомобиля, могут спровоцировать возгорание.

3. Убегать от пожара следует в самое безопасное место

На ОБЖ многих учат, что бежать от пожара стоит против направления ветра, поскольку огонь быстрее распространяется по направлению ветра. Но это не так. Интересные факты о пожарах говорят о том, что при горении сухой травы безопасным местом является то, где она уже выгорела, а при лесном пожаре покидать злачное место стоит поперек направлению ветра.

4. Травяные палы портят статистику

Травяные палы, к сожалению, самая распространённая причина возгорания лесов. И как пожар в статистике они не учитываются в силу их большого количества. Сжигая сухую траву после зимы люди преследуют разные цели, но большинство это делают для того, чтобы навести порядок на своих угодьях, а другие борются с вредителями, так сказать. Очень плохо, когда от травяных палов загораются лесные угодья, тогда страдают не только жучки и паучки, а сгорают целые гектары леса.

5. Верховые пожары тушат… огнём

Парадокс, но это так. Дело в том, что для верхового пожара необходима постоянная подпитка снизу. Если ее не будет, то верховой пожар в лесу прекратиться. Именно поэтому пожарные прибегают к таким мерам, как отжиг на почве всего того, что может загореться. С этим делом справляются только настоящие знатоки своего дела, и то не всегда.

6. Овраги от пожара не спасают

Огонь в оврагах и ложбинах не так страшен, как газ, который выделяется при сжигании различных продуктов горения. Оседая в овраг, он оказывает отравляющее действие. Поэтому прятаться при пожаре в оврагах опасно для жизни.

7. На пожар в населенном пункте отреагируют быстрее, чем на пожар в чистом поле или в лесу

Позвонив в службу спасения или пожарную службу и сообщив о пожаре в чистом поле, скорее всего человек услышит в ответ информацию о том, что все машины заняты. А если горит лес, то лучше звонить непосредственно в службу охраны леса. Другое дело, если горит населенный пункт. Тут уже пожарные медлить не будут.

8. Рады лесному пожару будут только жуки

Никто не хотел бы оказаться в условиях пожара, в отличие от особого вида жуков Melanophila acuminate, размножение которых происходит путем отложения яиц только в горелую древесину. Поэтому пожарам они рады всегда.

9. Лесные пожары являются источником распространения вредных насекомых

Как сообщают интересные факты про пожары, к сожалению лесных угодий и к счастью вредных насекомых их распространение происходит гораздо быстрее, чем при обычных условиях. Лесные пожары также способствуют размножению дереворазрушающих грибов.

10. Лесные пожары наносят огромный ущерб окружающей среде

Помимо всех других загрязнений нашей атмосферы, пожары не способствуют очистке воздуха, а наоборот еще больше ухудшают экологическое состояние окружающей среды, приводят к необратимым генным изменениям у животных, а также разрушают озоновый слой Земли.