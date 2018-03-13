Известные всему миру логотипы, о которых мы мыло что знаем

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Логотип – некая символика, товарный знак, присущий компаниям для идентификации своих товаров и услуг. Для каждой компании, организации, формирования этот знак свой, он неповторим в своем роде. Дизайнеры известных марок ни один день думали над тем, как будут выглядеть эти логотипы. И какой истинный смысл они вкладывали в значки компаний известно только им самим. Смеем предложить вниманию общественности происхождение некоторых известнейших значков-логотипов, о которых кроме символа мы мало что знаем.

1. Nike

Данный бренд всем известен как производитель одежды и обуви для спорта. Согласно истории компании, в основу названия компании легло имя Ники - древней покровительницы победы. Благодаря дизайнеру Кэролину Девидсону, разработавшему фирменный значок компании, символ существует уже на протяжении 47 лет: значок Nike символизирует «звук рассекаемого воздуха».

2. Adidas

Как и Nike, Adidas известен как производитель брендовой обуви для спорта, одежды для спорта и спортивных аксессуаров. Наверное, ни для кого не станет новостью, что название бренд получил в честь своего основателя Адольфа Дасслера. А свое существование компания начала еще задолго до Второй мировой войны – в 1920 году. Символом компании неизменно остаются 3 полоски. Каждая полоска обозначает ступень и движение по ним вверх с преодолением спортивных препятствий.

3. Toyota

Для современного человека этот логотип ассоциируется с автопромом. Но не каждому современному человеку известно, что компания начинала свою деятельность с производства ткацких станков. Именно этот факт и лег в основу существующего по сей день логотипа компании. Логотип символизирует нитку, протянутую через игольное ушко. Примечателен еще тот факт, что каждый элемент логотипа соответствует букве в названии бренда Toyota.

4. Hyundai

Привычный для глаза любого человека логотип компании Hyundai, встречающийся на автомобилях, читается как буква латинского алфавита «Н». Но это не совсем истина, поскольку изначально в логотип компании вкладывался абсолютно другой смысл. В основе компании лежат партнерские отношения между продавцом и покупателем, основанные на доверии и согласованности. Поэтому изначально знак Hyundai символизировал продавца и покупателя, которые жмут друг другу руку, а овал вокруг фигур говорил о серьезных намерениях обеих сторон.

5. LG

Данный логотип по праву признан лучшим производителем электротоваров, поскольку не только качество производимого компанией товара на высоте, но и отношение к покупателям держится на высочайшем уровне. Об этом свидетельствует и логотип компании, который имеет такой же положительный заряд, как и работники компании. «Улыбающаяся мордаха» - вот что изображено на логотипе.

6. BMW

Компания производит не только известные во всем мире автомобили. Под логотипом компании также выпускаются велосипеды и мотоциклы, хотя свою деятельность компания начинала с производства самолетов. Это и легло в основу созданного впервые в 1917 году значка компании, который выглядел как пропеллер. Затем логотип пересмотрели, и он стал выглядеть так, ка сейчас.

7. Armani

Известнейший бренд давно существующей компании по выпуску одежды, обуви и аксессуаров. Партнером компании является США, и уважение к своему партнеру компания решила выразить через свой логотип, изобразив на нем величественную птицу – орла, а на его фоне буквы «G» и «A».

8. Mercedes

Логотип этой компании символизирует то, что автомобили этой марки превосходят все остальные не только на земле, но и в 2 других стихиях: воде и воздухе. Создав значок 3-х конечной звезды, обрамленной в венок из лавра, данный символ стал символизировать непревзойденную силу 3-х конечной звезды. Затем для того, чтобы упростить логотип, вместо лаврового венка сделали круг. Таким мы видим его и сейчас.

9. Toblerone

Компания, производящая шоколад, получила свое название благодаря кондитеру с фамилией Тоблер и слову из итальянского языка Torrone, означающего отличный от всех других вид нуги. Силуэт «косолапого» попал на значок компании неспроста, ведь именно город, в котором производят шоколад, имеет второе внегласное название: город медведей.

10. Vaio

Всем известный бренд, под которым выпускались компьютеры и ноутбуки вплоть до 2014 года. Выпускала их компания Sony. Слово VAIO расшифровывается как «Visual Audio Intelligence Organizer». Первые 2 буквы логотипа выглядят как волна, символизирующая аналоговый сигнал, а 2 последующие буквы «I» «O» - это единица и ноль, которыми обозначается цифровой сигнал.

И таких известных логотипов достаточно много, но для того, чтобы о них написать нужно будет затратить ни один день.