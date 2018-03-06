Вторник 06 марта 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Статьи» Интересные факты» Что добавляют в используемый нами парфюм? 9 неожиданных ингредиентов, которые поразят любого

Что добавляют в используемый нами парфюм? 9 неожиданных ингредиентов, которые поразят любого

Вторник, 06 Марта 2018 13:05
Что добавляют в используемый нами парфюм? 9 неожиданных ингредиентов, которые поразят любого Фото из открытых источников

Практически каждый человек, женщина это или мужчина, хотя бы раз в своей жизни пользовался парфюмом. Парфюмом начали пользоваться уже очень давно и с успехом продолжают делать это и сейчас. Он является элементом для создания определенного образа, некой изюминкой каждого, с помощью которой можно показать свое настроение. В некоторых ситуациях парфюм помогает близиться с человеком, а в некоторых наоборот – может заставить собеседника не подходить к вам вовсе. Для создания новых, уникальных ароматов производители используют все новые и новые ингредиенты. Но вот какие это ингредиенты, попробуем разобраться. На первый взгляд они отвратительны, но с помощью их создаются невероятно приятные ароматы.

 

1. Марихуана

 

Принято считать, что марихуана используется для производства наркотических средств. Но многие производители духов добавляют марихуану в состав парфюма для того, чтобы добавить ему тонкие нотки запаха леса. Благодаря этому ингредиенту у человека отмечается умиротворенное и спокойное состояние. Похоже, что производители что-то знают…

 

2. Белладонна

 

 

Это растение имеет много названий. В старину девушки применяли сок этого растения для блеска в глазах и румянца на щеках. Некоторые его использовали в качестве сырья для ядов, поскольку это ядовитое растение. А вот парфюмеры научились добавлять белладонну в духи, что придает им некоторую загадочность. Главное не переборщить с концентрацией, а то последствия могут быть необратимыми.

 

3. Индол

 

Многие белые цветы содержат вещество под названием индол. Он имеет жутко неприятный запах, напоминающий запах фекалий. Поскольку запах очень резкий, то парфюмеры научились использовать его в духах в качестве ингредиента, который, так сказать, продлевает жизнь аромата и делает его более стойким и насыщенным. Например, жасмин приобретет свой аромат только в случае, если в парфюмерную основу добавить индол.

 

4. Пепел

 

 

Все больше в моду входит парфюм, который подходит и мужчинам и женщинам (унисекс). Однако пепел изначально считался ингредиентом для мужских ароматов, дабы придать ему стойкость и мужественность. Используя аромат с пеплом мужчина становиться более брутальным, что привлекает женский пол.

 

5. Мускус

 

Мускус – это вещество, имеющее сильный неприятный запах, вырабатываемое железами некоторых животных. Благодаря этому веществу самцы таких животных, как кабарга, ондатра и мускусная утка привлекают к себе самок. В парфюмерии этого вещество используется для облагораживания аромата и его фиксации.

 

6. Бобровая струя

 

 

У бобров это вещество вырабатывается в пахучих железах. С его помощью животные метят свою территорию. Также имеет дурной запах и опять-таки является не совсем привычным для восприятия ингредиентом, однако, весьма действенным. Как и мускус его добавляют для стойкости аромата.

 

7. Амбра

 

Амбра – это твёрдое, похожее на воск вещество, которое вырабатывается в желудке кашалотов, обладающее горючими свойствами и имеющее специфический запах. Неприятный запах сменяется на цветочный, когда амбра пролежит в море пару лет. Благодаря этому веществу, входящему в состав некоторых духов, аромат задерживается на нашем теле гораздо дольше, чем других духов без данного ингредиента. Поскольку амбру сложно получить, то стоимость ароматов довольно высока, и они считаются элитными. Не зря разбирающиеся в парфюме люди предпочитают купить один дорогой аромат, чем 10 дешевых, поскольку дорогостоящий аромат будет держаться гораздо дольше.

 

8. Меркаптаны

 

 

Тиолы, или как их еще называют меркаптаны, принято применять в качестве добавки во вредные, не имеющие запаха, газы с целью выявления их утечки, поскольку они имеют запах схожий с запахом гнилой капусты. Но и тут парфюмеры приловчились и стали использовать тиолы в своей сфере, добавляя их в духи с целью создания кофейных или фруктовых ароматов.  

 

9. Сперма и кровь

 

Для создания натурального афродизиака компания Etat Libre d’Orange добавляла в свои ароматы такие ингредиенты, как сперму и кровь. Духи, в состав которых входят афродизиаки, стимулируют половое влечение партнеров друг к другу. 

Ванько Ольга Опубликовано в Интересные факты   Теги духи парфюм ингредиенты

Главное за сутки
Крушение самолета в Сирии: Российский АН-26 разбился при заходе на посадку Крушение самолета в Сирии: Российский АН-26 разбился при заходе на посадку При заходе на посадку на сирийской авиабазе Хмеймим упал российский транспортный самолет Ан-26. Об этом сообщили в Минобороны России, сообщает РИА Новости. Как сообщается, погибли все, кто находился на борту.…
Последние слова пилотов перед крушением Ан-148 стали известны СМИ Последние слова пилотов перед крушением Ан-148 стали известны СМИ Телеканал 78 опубликовал расшифровку последних переговоров экипажа Ан-148, который разбился 11 февраля. В переговорах принимают участие капитан воздушного судна (КВС) Валерий Губанов и второй пилот (ВП) Сергей Гамбарян. «КВС: Вверх!…
Газовая война Газпрома и Украины повлияет на Северный поток-2 Газовая война Газпрома и Украины повлияет на Северный поток-2 Конфликт между российским "Газпромом" и украинским "Нафтогазом" может повлиять на судьбу газопровода "Северный поток - 2" — считают эксперты. Речь, если что, идет о положительном для перспективной газовой магистрали влиянии,…

Читайте также
10 удивительных и интересных фактов о лжи 10 удивительных и интересных фактов о лжи Нет ни одного человека на всей земле, который хоть раз не соврал. Люди врут практически всегда и везде, независимо от страны, рода деятельности или воспитания. Вранье бывает разное: ложь во…
Психологические факты, помогающие познать самого себя Психологические факты, помогающие познать самого себя Психология – одна из самых загадочных наук, поскольку познать все загадки человеческого разума, пожалуй, невозможно. Как полностью невозможно предугадать и поведение человека в той или иной ситуации. Возможно, 10 приведенных…
Что добавляют в используемый нами парфюм? 9 неожиданных ингредиентов, которые поразят любого Что добавляют в используемый нами парфюм? 9 неожиданных ингредиентов, которые поразят любого Практически каждый человек, женщина это или мужчина, хотя бы раз в своей жизни пользовался парфюмом. Парфюмом начали пользоваться уже очень давно и с успехом продолжают делать это и сейчас. Он…
Фото
Невероятное виноградное дерево джаботикаба Невероятное виноградное дерево джаботикаба

Джаботикаба или бразильское виноградное дерево – это довольно крупное вечнозеленое растение, произра...

Видео

 

Боевой запуск «Искандер-М» показали на видео

Опрос

Какая тема из послания президента для вас самая важная?

 

Анекдот дня

Если ты открываешь дверь коту, но он не хочет выходить, значит он впускает к тебе кого-то еще. Того, на кого он смотрит ночью, уставясь в пустой угол.

Еще »
Самые популярные новости

 

Материалы по теме
15 интересных фактов о Дне Святого Валентина 15 интересных фактов о Дне Святого Валентина
10 способов обмануть свой организм, чтобы чувствовать себя лучше 10 способов обмануть свой организм, чтобы чувствовать себя лучше
10 удивительных и интересных фактов о лжи 10 удивительных и интересных фактов о лжи
Психологические факты, помогающие познать самого себя Психологические факты, помогающие познать самого себя
Что добавляют в используемый нами парфюм? 9 неожиданных ингредиентов, которые поразят любого Что добавляют в используемый нами парфюм? 9 неожиданных ингредиентов, которые поразят любого
Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB Всего предложений:(65)
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB от4720руб.
Цена от Next72
Sony PlayStation 4 500Gb Все предложения (44)
Sony PlayStation 4 500Gb от20000руб.
Цена от Smartfon44
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb Все предложения (45)
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb от12600руб.
Цена от Smartfon44
Компьютеры
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.