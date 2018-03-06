Что добавляют в используемый нами парфюм? 9 неожиданных ингредиентов, которые поразят любого

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Практически каждый человек, женщина это или мужчина, хотя бы раз в своей жизни пользовался парфюмом. Парфюмом начали пользоваться уже очень давно и с успехом продолжают делать это и сейчас. Он является элементом для создания определенного образа, некой изюминкой каждого, с помощью которой можно показать свое настроение. В некоторых ситуациях парфюм помогает близиться с человеком, а в некоторых наоборот – может заставить собеседника не подходить к вам вовсе. Для создания новых, уникальных ароматов производители используют все новые и новые ингредиенты. Но вот какие это ингредиенты, попробуем разобраться. На первый взгляд они отвратительны, но с помощью их создаются невероятно приятные ароматы.

1. Марихуана

Принято считать, что марихуана используется для производства наркотических средств. Но многие производители духов добавляют марихуану в состав парфюма для того, чтобы добавить ему тонкие нотки запаха леса. Благодаря этому ингредиенту у человека отмечается умиротворенное и спокойное состояние. Похоже, что производители что-то знают…

2. Белладонна

Это растение имеет много названий. В старину девушки применяли сок этого растения для блеска в глазах и румянца на щеках. Некоторые его использовали в качестве сырья для ядов, поскольку это ядовитое растение. А вот парфюмеры научились добавлять белладонну в духи, что придает им некоторую загадочность. Главное не переборщить с концентрацией, а то последствия могут быть необратимыми.

3. Индол

Многие белые цветы содержат вещество под названием индол. Он имеет жутко неприятный запах, напоминающий запах фекалий. Поскольку запах очень резкий, то парфюмеры научились использовать его в духах в качестве ингредиента, который, так сказать, продлевает жизнь аромата и делает его более стойким и насыщенным. Например, жасмин приобретет свой аромат только в случае, если в парфюмерную основу добавить индол.

4. Пепел

Все больше в моду входит парфюм, который подходит и мужчинам и женщинам (унисекс). Однако пепел изначально считался ингредиентом для мужских ароматов, дабы придать ему стойкость и мужественность. Используя аромат с пеплом мужчина становиться более брутальным, что привлекает женский пол.

5. Мускус

Мускус – это вещество, имеющее сильный неприятный запах, вырабатываемое железами некоторых животных. Благодаря этому веществу самцы таких животных, как кабарга, ондатра и мускусная утка привлекают к себе самок. В парфюмерии этого вещество используется для облагораживания аромата и его фиксации.

6. Бобровая струя

У бобров это вещество вырабатывается в пахучих железах. С его помощью животные метят свою территорию. Также имеет дурной запах и опять-таки является не совсем привычным для восприятия ингредиентом, однако, весьма действенным. Как и мускус его добавляют для стойкости аромата.

7. Амбра

Амбра – это твёрдое, похожее на воск вещество, которое вырабатывается в желудке кашалотов, обладающее горючими свойствами и имеющее специфический запах. Неприятный запах сменяется на цветочный, когда амбра пролежит в море пару лет. Благодаря этому веществу, входящему в состав некоторых духов, аромат задерживается на нашем теле гораздо дольше, чем других духов без данного ингредиента. Поскольку амбру сложно получить, то стоимость ароматов довольно высока, и они считаются элитными. Не зря разбирающиеся в парфюме люди предпочитают купить один дорогой аромат, чем 10 дешевых, поскольку дорогостоящий аромат будет держаться гораздо дольше.

8. Меркаптаны

Тиолы, или как их еще называют меркаптаны, принято применять в качестве добавки во вредные, не имеющие запаха, газы с целью выявления их утечки, поскольку они имеют запах схожий с запахом гнилой капусты. Но и тут парфюмеры приловчились и стали использовать тиолы в своей сфере, добавляя их в духи с целью создания кофейных или фруктовых ароматов.

9. Сперма и кровь

Для создания натурального афродизиака компания Etat Libre d’Orange добавляла в свои ароматы такие ингредиенты, как сперму и кровь. Духи, в состав которых входят афродизиаки, стимулируют половое влечение партнеров друг к другу.