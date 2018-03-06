Что добавляют в используемый нами парфюм? 9 неожиданных ингредиентов, которые поразят любого

Практически каждый человек, женщина это или мужчина, хотя бы раз в своей жизни пользовался парфюмом. Парфюмом начали пользоваться уже очень давно и с успехом продолжают делать это и сейчас. Он является элементом для создания определенного образа, некой изюминкой каждого, с помощью которой можно показать свое настроение. В некоторых ситуациях парфюм помогает близиться с человеком, а в некоторых наоборот – может заставить собеседника не подходить к вам вовсе. Для создания новых, уникальных ароматов производители используют все новые и новые ингредиенты. Но вот какие это ингредиенты, попробуем разобраться. На первый взгляд они отвратительны, но с помощью их создаются невероятно приятные ароматы.
Принято считать, что марихуана используется для производства наркотических средств. Но многие производители духов добавляют марихуану в состав парфюма для того, чтобы добавить ему тонкие нотки запаха леса. Благодаря этому ингредиенту у человека отмечается умиротворенное и спокойное состояние. Похоже, что производители что-то знают…
Это растение имеет много названий. В старину девушки применяли сок этого растения для блеска в глазах и румянца на щеках. Некоторые его использовали в качестве сырья для ядов, поскольку это ядовитое растение. А вот парфюмеры научились добавлять белладонну в духи, что придает им некоторую загадочность. Главное не переборщить с концентрацией, а то последствия могут быть необратимыми.
Многие белые цветы содержат вещество под названием индол. Он имеет жутко неприятный запах, напоминающий запах фекалий. Поскольку запах очень резкий, то парфюмеры научились использовать его в духах в качестве ингредиента, который, так сказать, продлевает жизнь аромата и делает его более стойким и насыщенным. Например, жасмин приобретет свой аромат только в случае, если в парфюмерную основу добавить индол.
Все больше в моду входит парфюм, который подходит и мужчинам и женщинам (унисекс). Однако пепел изначально считался ингредиентом для мужских ароматов, дабы придать ему стойкость и мужественность. Используя аромат с пеплом мужчина становиться более брутальным, что привлекает женский пол.
Мускус – это вещество, имеющее сильный неприятный запах, вырабатываемое железами некоторых животных. Благодаря этому веществу самцы таких животных, как кабарга, ондатра и мускусная утка привлекают к себе самок. В парфюмерии этого вещество используется для облагораживания аромата и его фиксации.
У бобров это вещество вырабатывается в пахучих железах. С его помощью животные метят свою территорию. Также имеет дурной запах и опять-таки является не совсем привычным для восприятия ингредиентом, однако, весьма действенным. Как и мускус его добавляют для стойкости аромата.
Амбра – это твёрдое, похожее на воск вещество, которое вырабатывается в желудке кашалотов, обладающее горючими свойствами и имеющее специфический запах. Неприятный запах сменяется на цветочный, когда амбра пролежит в море пару лет. Благодаря этому веществу, входящему в состав некоторых духов, аромат задерживается на нашем теле гораздо дольше, чем других духов без данного ингредиента. Поскольку амбру сложно получить, то стоимость ароматов довольно высока, и они считаются элитными. Не зря разбирающиеся в парфюме люди предпочитают купить один дорогой аромат, чем 10 дешевых, поскольку дорогостоящий аромат будет держаться гораздо дольше.
Тиолы, или как их еще называют меркаптаны, принято применять в качестве добавки во вредные, не имеющие запаха, газы с целью выявления их утечки, поскольку они имеют запах схожий с запахом гнилой капусты. Но и тут парфюмеры приловчились и стали использовать тиолы в своей сфере, добавляя их в духи с целью создания кофейных или фруктовых ароматов.
Для создания натурального афродизиака компания Etat Libre d’Orange добавляла в свои ароматы такие ингредиенты, как сперму и кровь. Духи, в состав которых входят афродизиаки, стимулируют половое влечение партнеров друг к другу.
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