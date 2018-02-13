15 интересных фактов о Дне Святого Валентина

Фото из открытых источников

В День всех влюбленных большая часть человечества думает о том, как порадовать свои вторые половинки и внести в отношения побольше романтики и страсти. Но стоит на некоторое время спуститься с небес на землю и постараться узнать об этом дне интересные факты.

1. 14 февраля не только день всех влюбленных. В этот день можно поздравить людей, работа которых связана с компьютером. В этот день произошел запуск знаменитого сервиса YouTube. В Японии можно в этот день попасть на праздник обнаженных мужчин. А в 1779 году в этот день умер Джеймс Кук.

2. Что дарить на этот праздник? Первое, что приходит на ум – это шоколад, ведь он источник радости, как, впрочем, и чувство любви. Кстати, первые конфеты были изготовлены Ричардом Калбури в честь праздника. Также шоколад помогает от неразделенной любви, и в 19 столетии его прописывали пациентам, страдающим от этого «недуга».

3. Этот праздник отмечался еще в Древнем Риме. Только назывался он, скорее всего, по-другому. Молодые девушки писали письма любовного содержания и опускали их в специальную корзину, а юноши в свою очередь должны были вытаскивать письма из корзины не подсматривая. Чье имя было написано на конверте, за той дамой и должен был ухаживать кавалер.

4. В Британском музее находится любовное письмо, которое заточенный в тауэрскую тюрьму принц Чарльз писал своей возлюбленной в этот день. Если верить легенде, то это и есть первая валентинка.

5. Что касается рекордов, поставленных в этот день, то они также связаны с высоким чувством. Если хотите совершить что-то необычное, то поступайте именно так, как это сделали 34 молодые пары из 22 стран мира: клятвенные слова молодые произнесли друг другу под водой на глубине 10 метров. Это событие бесспорно было решено внести в Книгу рекордов Гиннеса, поскольку мир не видел еще такого масштабного действия под водой.

6. Обладательницей самой дорогой валентинки в 60-х годах стала Мария Каллас. Подарочек был изготовлен из золота и бриллиантов, и его стоимость составляла триста тысяч долларов. Власти Ченду (Китай) также поздравили жителей города с этим праздников и нарисовали на пешеходном переходе огромную валентинку. Таким образом они смогли порадовать четырнадцать миллионов жителей своей страны.

7. В Японии День всех влюбленных празднуют только мужчины. Женщины же выступают в качестве дарителей подарков, они всячески балуют своих кавалеров и дарят им тепло, заботу и любовь, чтобы через 30 дней можно было рассчитывать на взаимность, поскольку женский праздник наступит лишь спустя месяц.

8. Одежда – это удел трусов и слабаков! А вот молодым с Ямайки одежда не нужна совсем, точнее не нужна в этот день, ведь по местным традициям если в этот день молодые брачуются, то на них должны быть только обручальные кольца.

9. Во Франции в День Святого Валентина в качестве подарка следует преподносить украшения и драгоценные камни, в Дании дарят белые цветы в сухом виде, а в Финляндии поздравления принимают не только возлюбленные, но и их друзья.

10. В Италии этот день настоящая радость для сладкоежек, поскольку в этой стране принято дарить сладкие подарки. В качестве подарка подойдут торты, пирожные, конфеты и все остальные сладости, которые будут украшены символами долгой и страстной любви.

11. А вот власти Ирана и Саудовской Аравии наложили запрет на празднование Дня Святого Валентина. А те, кто посмеет ослушаться и нарушить закон, облагаются штрафом. Считается, что этот праздник развращает жителей данных стран, и использование символа праздника «плюшевого мишки» запрещено.

12. Самым кровавым Днем Св. Валентина считается день, когда в 1929 году по приказу Аль Капоне его подручными были расстреляны конкуренты. Этот день называется «Резня на День Святого Валентина».

13. Поскольку не у всех людей есть вторые половинки, то эти люди радуют своих питомцев, покупая им подарки. Ведь животным тоже хочется быть любимыми, поэтому американцы так и поступают.

14. Хотите получить удачу в придачу? Тогда непременно стоит поцеловаться в День влюбленных и удача точно не обойдет вас стороной.

15. Поскольку День Святого Валентина праздник любви, то в этот день в магазинах и аптеках повышается спрос не только сладости и цветы, но и на средства контрацепции.

Хочется пожелать всем любить и быть любимыми. Счастливого Дня Святого Валентина!