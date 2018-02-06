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10 способов для того, чтобы обмануть свой организм для лучшего самочувствия

Вторник, 06 Февраля 2018 16:12
10 способов для того, чтобы обмануть свой организм для лучшего самочувствия Фото из открытых источников

Что может быть хуже, когда организм борется с недугами, полученными вследствие шумной вечеринки. А может желание чихнуть созрело не в подходящий момент. Есть несколько способов, благодаря которым можно обмануть свой организм и не выглядеть некультурным человеком перед собеседником. 

 

1. Пьяный «звездопад»

 

Если вдруг на вечеринке было очень хорошо в кругу друзей, а придя домой и приняв горизонтальное положение на кровати комната вдруг начинает вращаться, то самое время помочь себе самому, если же конечно это возможно. Следует поставить ногу или положить руку на прямую поверхность, например, на прикроватную тумбу (если речь идет о руке) или же пол (для ноги). Дело все в том, что когда в организм попадает спиртное, вестибулярный аппарат начинает работать хуже из-за того, что кровь в купуле, которая отвечает за координацию движений, разжижается. Если положить ногу или руку на ровную поверхность, то для мозга определяется новая точка отсчета, и стены перестают «плясать и хороводить».

 

 

2. Сдать кровь из пальца можно почти безболезненно

 

Есть категория людей, для которых сдать кровь с пальца – это целое событие. Во время процедуры кто-то кричит от боли, кто-то падает в обморок, а для кого-то это и вовсе ад. Если со вторыми и третьими особо ничего не сделаешь, пока они не переборют свой страх, то первым еще можно помочь. Для того, чтобы боль от процедуры стала меньше стоит просто покашливать во время ее проведения. Дело в том, что давление, создаваемое в груди, из-за кашля начинает возрастать, тем самым снижается болевая чувствительность. 

 

3. Правое ухо лучше слышит

 

Если вдруг при разговоре по телефону стало плохо слышно человека на обратном конце провода, то просто следует переложить телефон на правое ухо. Ведь оно, оказывается лучше и быстрее воспринимает нужную информацию. Зато с помощью левого уха можно писать песни.

 

4. Дурной тон чихать на важной встрече

 

Когда во время деловой встречи появилось безудержное желание чихнуть, да так, чтобы чихом снести все вокруг, стоит попробовать нажать пальцем на точку под носом или же просто погладить переносицу непродолжительное время. Таким образом, происходит воздействие на нерв, который отвечает за чихание.

 

 

5. Хотите быть в хорошем настроении – жуйте карандаш

 

Да-да, вы не ослышались. Нужно прикусить обычный карандаш, если хотите поднять себе настроение. В данном процессе участвуют мышцы, отвечающие за улыбку на нашем лице. Если не хочется радоваться жизни по-настоящему, то делайте это хотя бы искусственно.

 

 

6. Жвачка уменьшит тяжесть в желудке

 

Если на столе стоит много вкусностей и удалось их все попробовать и в результате получить тяжесть в желудке от переедания, то можно попробовать пожевать жвачку. Для того, чтобы пища в нашем желудке быстрее переварилась, необходимо больше желудочного сока. А жвачка как раз этому и способствует: от ее жевания увеличивается количество вырабатываемой слюны, и, следовательно, сока становится больше.

 

7. Мучает изжога – нужно лечь на левый бок

 

Кому из нас не известно чувство изжоги? Пожалуй, всем. Такое противное, кислое ощущение во рту. Возникает, как правило, от употребления кислых или копченых продуктов. Чтобы предотвратить это чувство стоит лечь на левый бок, поскольку данная поза препятствует обратному попаданию пищи из желудка в пищевод.

 

 

8. От головной боли поможет холодная вода

 

Быстро избавиться от головной боли, пожалуй, сложно, но можно хотя бы немного ее уменьшить. Для этого необходимо на некоторое время засунуть руки по локоть в холодную воду, а затем растереть их сухим полотенцем. Почти как контрастный душ данная процедура помогает разогнать кровь по организму, тем самым притупляя, а затем и вовсе избавляя от головной боли.

 

9. Избавиться от тошнотворного чувства помогут надавливания на запястье

 

Если чувство тошноты одолело и не дает нормально себя чувствовать, то можно попробовать воздействовать на свой организм следующим образом: нужно с усилием нажать на точку, расположенную примерно на три сантиметра от ладони на запястье руки. Причем нажатие должно осуществляться с обеих сторон. После надавливания еще несколько минут стоит помассировать это место.

 

 

10. Когда резко захотелось спать, но сделать это невозможно

 

Присутствие на нудном совещании или лекции порой заставляет человека погрузиться в состояние покоя, когда вот-вот и… голова сама опускается на стол или на рядом сидящего человека. Да, не очень приятно, когда замечания по этому поводу летят с уст начальника или преподавателя в адрес задремавшего. Для того, чтобы не попасть в такую ситуацию нужно задержать дыхание на несколько секунд, потом медленно выдохнуть. Данную процедуру нужно повторить несколько раз и сон как рукой снимет.

Ванько Ольга Опубликовано в Интересные факты   Теги самочувствие похмелье

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